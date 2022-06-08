Расписание открытого кинотеатра на набережной Самары

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Расписание открытого кинотеатра на набережной:

Среда, 8 июня:

19.10 -20.45 Джордж из джунглей, 1997

20.55-22.45 Временные трудности, 2018

Четверг, 9 июня:

17.00-18.30 Сказ про то, как царь Петр арапа женил, 1976

18.35-20.40 Как украсть миллион, 1966

20.45-22.50 Крупная рыба, 2003

Пятница, 10 июня:

16.30-18.25 Навсикая из Долины ветров, 1984

18.35-20.15 10 причин моей ненависти, 1999

20.25-22.50 Великий Гэтсби, 2013

Суббота, 11 июня (детский день) :

17.00-17.45 мультфильмы 1. Мама для мамонтенка, 1981

2. Месть кота Леопольда, 1975

3. Леопольд и золотая рыбка, 1975

18.00-18.10 Сильные духом крепче стены, 2010

18.20-20.30 Приключения Буратино, 1976

20.40-22.30 Алиса в стране чудес, 2010

Воскресенье, 12 июня (День России) :

16.00-17.20 Я шагаю по Москве,1964

17.25-19.55 Служебный роман, 1977

20.05-22.00 Мистер Нокаут, 2022

Понедельник, 13 июня:

17.00-18.30 Полосатый рейс, 1961

18.40-20.20 Я худею

20.30-22.35 Ледокол, 2016

Фото: администрация Самары