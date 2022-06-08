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Расписание открытого кинотеатра на набережной Самары

8 июня 2022 15:20
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С 8 по 13 июня.

Расписание открытого кинотеатра на набережной:

Среда, 8 июня:
19.10 -20.45 Джордж из джунглей, 1997
20.55-22.45 Временные трудности, 2018

Четверг, 9 июня:
17.00-18.30 Сказ про то, как царь Петр арапа женил, 1976
18.35-20.40 Как украсть миллион, 1966
20.45-22.50 Крупная рыба, 2003

Пятница, 10 июня:
16.30-18.25 Навсикая из Долины ветров, 1984
18.35-20.15 10 причин моей ненависти, 1999
20.25-22.50 Великий Гэтсби, 2013

Суббота, 11 июня (детский день) :
17.00-17.45 мультфильмы 1. Мама для мамонтенка, 1981
2. Месть кота Леопольда, 1975
3. Леопольд и золотая рыбка, 1975
18.00-18.10 Сильные духом крепче стены, 2010
18.20-20.30 Приключения Буратино, 1976
20.40-22.30 Алиса в стране чудес, 2010

Воскресенье, 12 июня (День России) :
16.00-17.20 Я шагаю по Москве,1964
17.25-19.55 Служебный роман, 1977
20.05-22.00 Мистер Нокаут, 2022

Понедельник, 13 июня:
17.00-18.30 Полосатый рейс, 1961
18.40-20.20 Я худею
20.30-22.35 Ледокол, 2016

 

Фото:   администрация Самары

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