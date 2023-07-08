Путин поздравил с 60-летним юбилеем народного артиста России Дмитрия Певцова

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем, отметив талант и гражданскую позицию актера. Поздравительная телеграмма опубликована 8 июля на сайте Кремля, пишут "Известия".

«Благодаря таланту, незаурядному актерскому мастерству и искренней увлеченности любимым делом вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа» — говорится в поздравлении.

Российский лидер также подчеркнул, что активная гражданская позиция Певцова заслуживает глубокого уважения, как и работа артиста на общественном и педагогическом поприще.

Президент пожелал артисту здоровья, вдохновения и реализации планов.

Певцов — народный артист РФ, известен публике по ролям в фильмах «По прозвищу Зверь», «Линия жизни», «Жмурки», «Турецкий гамбит» и других. Сейчас он депутат Госдумы, артист награжден государственными наградами.

Фото: ru.freepik.com