«Пушкинская карта»: новые возможности для обладателей

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В новом году молодые люди смогут потратить «культурные» деньги не только на билет в театр, музей или консерваторию, но и на поход в кино!

Ранее президент Владимир Путин дал поручение до 15 декабря обеспечить владельцев «Пушкинской карты» возможностью покупать билеты в кино. Речь, как следует из поручения, идет только о российских фильмах. Программу планируется распространить на кинотеатры, «включенные в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры — участников указанной программы».

На «культурные» деньги можно будет купить билет в кино и посмотреть отечественные кинокартины, снятые при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ.

В Самаре к программе «Пушкинская карта» в 2022 году присоединится Центр Российской кинематографии «Художественный».

Уже в феврале обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить сеансы спортивной драмы «11 молчаливых мужчин». Картина повествует о футбольной команде московского Динамо, приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сыграть с английскими клубами.

Весной по Пушкинской карте зрители смогут посмотреть новый отечественный анимационный фильм «Суворов. Великое путешествие», военную драму «Первый Оскар», фэнтези «Ампир V». Наряду с игровыми фильмами, в репертуаре «Художественного» будет представлены документальные ленты российских режиссёров, а также самарских кинодокументалистов, сообщает пресс-служба минкульта СО.