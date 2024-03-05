Прошла встреча молодежи Самары со знаменитым актером

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Актер театра и кино, народный артист России Владимир Александрович Стеклов встретился с молодежью Самарской области. Члены молодежного совета регионального Росреестра с удовольствием пообщались со знаменитым актером. Организаторами мероприятия выступили активисты регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области.

Владимир Александрович рассказал о своем творчестве, о настоящих и грядущих планах. Поделился историями о театре и съёмках в кино. Большое внимание он уделил теме своих поездок на Донбасс и в Мариуполь.

Владимир Александрович с удовольствием отвечал на все вопросы, делая упор на важность творческого самовыражения и постоянного развития.

Встреча с народным артистом стала ярким событием. Это была уникальная возможность насладиться общением с одним из лучших актеров нашего времени и найти вдохновение для дальнейших открытий и достижений.

«Талант Владимира Александровича, проникновенность и харизма никого не оставляют равнодушными. Его дар общаться с людьми и раскрывать перед ними свою душу делает его не только звездой на сцене, но и звездой в сердцах многих людей», - говорит Татьяна Шурыгина, член молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области.