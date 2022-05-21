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22 мая на площади Куйбышева установят рекорд по самому массовому вращению в народном танце в России.
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Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
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Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»

21 мая 2022 23:41
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22 мая на площади Куйбышева установят рекорд по самому массовому вращению в народном танце в России.

Изучаем программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 22 мая – финалом пятого дня фестиваля станет концерт Клавы Коки.

22 мая на площади Куйбышева установят рекорд по самому массовому вращению в народном танце в России. Мероприятие пройдет под живое музыкальное сопровождение ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «ВолгаFolk Band», а на сцене будет солировать государственный ансамбль песни и пляски «Волжские казаки». Начало запланировано на 15:00.

С 08:00 на стадионе «Самара Солидарность Арена» пройдет марафон в рамках федерального проект «ЗаБег».

С 12:00 продолжит свою работу «Фестивальный городок». Очень насыщенной обещает быть программа в фестгородке на 2-ой очереди самарской набережной. Гости и жители губернии смогут принять участие в различных мастер-классах, в т.ч. по созданию народной славянской куклы, по окрашиванию одежды «Тай Дай», росписи значков и др.

Прямиком с набережной Волги из павильона «Россия – страна возможностей» участники смогут отправить открытки Студвесны. На интеллектуальной игре гости и участники Фестиваля смогут показать свои знания в различных направлениях: творчестве, искусстве, кино, проектах АНО «РСВ», истории фестиваля «Российская студенческая весна» и др.

В павильоне «Росмолодёжь» продолжит свою работу выставка картин самарских художников, волонтёров культуры. Здесь же все желающие смогут получить консультации по конкурсным трекам проекта «Твой Ход», резиденты арт-кластера «Таврида» представят шоу-презентацию фестиваля «Таврида.АРТ». Желающие смогут посетить выездной читальный зал и познакомиться с новинками литературы разных жанров. А в павильоне «Российский Союз Молодежи» расскажут «Как стать частью Российского Союза молодёжи».

На площадке «Лекторий» состоится стратегическая сессия на тему «Университет и развитие региона». Все желающие смогут послушать лекцию «Самарский край в истории России», «Позовите взрослого: о поиске своего места в жизни в любом возрасте».

В 16:00 на музыкальной сцене и 19:00 на хореографической сцене состоится концерт участников «Российской студенческой весны». Далее с 18:00 до 19:30 на музыкальной сцене будет выступать приглашенный артист фестиваля – T.Gosha, а в 20:00 выйдет группа «Любовь эмигранта». Их концертная программа продлится до 21:00. Продолжением концертной программы станет выступление группы ON THE GO – с 21:30. Также на хореографической сцене вниманию зрителей будет представлен театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ», а самые свободные, уникальные и заряженные хип-хоп танцоры смогут сразиться в мультибуги-батл.

Яркие и интересные выступления пройдут и на площади Куйбышева: выступление детского музыкально-хореографического театра «Искорки», музыкальной группы Middle Volga social club, Comedoz, перфоманс «Ловцы снов» уличного театра «Пластилиновый дождь». Для любителей спорта пройдет кубок по мини-футболу. С 19:30 все желающие смогут посетить концерт Сергея Войтенко, с 20:10 для гостей фестиваля выступит музыкальная группа Comedoz (г. Самара). Мощным финалом пятого дня Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» станет концерт Клавы Коки. Начало запланировано на 21:00.

Все желающие смогут посетить и конкурсные программы. С 10:00 вниманию зрителей будет представлена «Региональная программа» делегаций, которая пройдет в КРЦ «Звезда» и Самарском государственном академическом театре оперы и балета.

Напомним, что получить бесплатный электронный билет и ознакомиться с конкурсной и культурно-спортивной программой можно на официальном сайте фестиваля (https://studvesna63.ru). Впервые за всю историю фестиваля все желающие могут стать зрителями конкурсных концертов участников из различных субъектов.

Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.

Гостям и участникам мероприятий напоминают о важности соблюдения профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытьё рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.

Теги: Акценты Мероприятия

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