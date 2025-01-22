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Премьера балета "Времена года" состоится на сцене Самарского театра оперы и балета

22 января 2025 11:27
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Премьера балета "Времена года" состоится на сцене Самарского театра оперы и балета

30 марта 2025 года на сцене Самарского театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится уникальная премьера – балет Александра Глазунова «Времена года». Спектакль готовят победители конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда».

В Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича идет работа над созданием балета «Времена года». Это один из этапов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда» 2024–2025, культурно-просветительского и образовательного проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Новое прочтение музыки Александра Глазунова представят 4 постановщика: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Виктория Хорошавцева, Даниил Благов. Все они – победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года.

Наставники проекта:

Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича;

Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС;

Елена Богданович, режиссёр, хореограф, педагог, лауреат премии Мориса Бежара.

Работа над проектом «Времена года» началась в сентябре 2024 г., в рамках творческой мастерской молодых хореографов. Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Виктория Хорошавцева, Даниил Благов тогда впервые познакомились с артистами труппы САТОБа. Художественный руководитель балета Юрий Бурлака осенью встретил молодых коллег словами: «Я с радостью открываю двери своего театра молодым хореографам для нашего творческого эксперимента, чтобы у них получилось или не получилось – это тоже опыт. И опыт очень важный для постановщиков и для артистов, чья творческая жизнь коротка. Они должны общаться друг с другом, особенно танцовщики с живыми хореографами, чтобы успеть пробовать себя в разных стилях».

Четыре времени года найдут отражение в четырех хореографических стилях: «Зима» Елизаветы Мазуркевич – классический танец, «Весна» Лилии Симоновой – современный танец, «Лето» Виктории Хорошавцевой – неоклассика, «Осень» Даниила Благова – ультрасовременная хореография. Для самих постановщиков это смелая и захватывающая творческая идея нового прочтения музыки Александра Глазунова.

Лилия Симонова: «Артисты балета имеют свою индивидуальность, наработанную годами технику, и будет неправильно ломать их. Постараюсь мягко, на основе синтеза найти новый стиль отечественного современного танца. Поэтому в существующих рамках мне интересно попробовать вложить современную хореографию в тела классических танцовщиков и найти к ним правильный подход, чтобы выделить их лучшие стороны».

 

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