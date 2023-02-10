Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары

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10 и 14 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке министерства культуры, министерства здравоохранения, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области представит просветительскую акцию «Читать здорово!» в военных медицинских учреждениях Самары.



Акция охватывает военный госпиталь № 426, Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн и клинический санаторий «Волга». Теперь в приемных покоях, отделениях и клубах этих учреждений появятся яркие постеры с QR-кодом для бесплатного скачивания книг из Электронной библиотеки на сайте СОУНБ. Пациенты, а также отдыхающие в санатории получат доступ к «виртуальным полкам» с книгами, относящимися к разделам: «Русская классика», «Зарубежная классика» и «Самарская литература». Всего доступно примерно 350 изданий, причем электронная коллекция постоянно пополняется.



В рамках просветительской акции «Читать здорово!» библиотека также передаст госпиталям и санаторию книги. Всего в распоряжение пациентов и отдыхающих поступит более 200 изданий.



После торжественного вручения книг перед военнослужащими военного госпиталя № 426 выступит Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки», а перед отдыхающими санатория «Волга» – Государственный Волжский русский народный хор.



Проведение торжественных презентаций просветительской акции «Читать здорово!»

— 10 февраля в 14.00 – Военный госпиталь № 426 министерства обороны (ул. Невская, 2).

— 14 февраля в 12.00 – Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева (ул. 22 партсъезда, 43).

— 14 февраля в 14.30 – клинический санаторий «Волга» (7-я просека, 1).