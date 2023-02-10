Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина
В Самарской области на пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина
Бывшего хабаровского губернатора Фургала приговорили к 22 годам за убийства
Бывшего хабаровского губернатора Фургала приговорили к 22 годам за убийства
В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому
В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому
С 15 по 17 февраля в Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет
С 15 по 17 февраля в Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет
10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега»
10 февраля Самарский областной художественный музей представит выставку Николая Хальзева «Берега»
Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары
Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
Самарцев предупреждают: будьте осторожны при выходе на лед!
Самарцев предупреждают: будьте осторожны при выходе на лед!
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.89
1.31
EUR 78.32
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары

10 февраля 2023 13:40
67
Просветительскую акцию «Читать здорово!» проведут в военных медицинских учреждениях Самары

10 и 14 февраля Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке министерства культуры, министерства здравоохранения, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области представит просветительскую акцию «Читать здорово!» в военных медицинских учреждениях Самары.

Акция охватывает военный госпиталь № 426, Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн и клинический санаторий «Волга». Теперь в приемных покоях, отделениях и клубах этих учреждений появятся яркие постеры с QR-кодом для бесплатного скачивания книг из Электронной библиотеки на сайте СОУНБ. Пациенты, а также отдыхающие в санатории получат доступ к «виртуальным полкам» с книгами, относящимися к разделам: «Русская классика», «Зарубежная классика» и «Самарская литература». Всего доступно примерно 350 изданий, причем электронная коллекция постоянно пополняется.

В рамках просветительской акции «Читать здорово!» библиотека также передаст госпиталям и санаторию книги. Всего в распоряжение пациентов и отдыхающих поступит более 200 изданий.

После торжественного вручения книг перед военнослужащими военного госпиталя № 426 выступит Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки», а перед отдыхающими санатория «Волга» – Государственный Волжский русский народный хор.

Проведение торжественных презентаций просветительской акции «Читать здорово!»
— 10 февраля в 14.00 – Военный госпиталь № 426 министерства обороны (ул. Невская, 2).
— 14 февраля в 12.00 – Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева (ул. 22 партсъезда, 43).
— 14 февраля в 14.30 – клинический санаторий «Волга» (7-я просека, 1).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
124
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
129
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
334
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
551
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
455
Весь список