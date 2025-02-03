После капитального ремонта в Отрадном открылась Детская школа искусств 

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В Детской школе искусств завершены масштабные работы по обновлению учреждения в рамках реализации национального проекта «Культура».

Юные художники, танцоры и музыканты занимаются в современных кабинетах. В школе действуют 18 творческих коллективов преподавателей и обучающихся, которые ведут активную музыкально-просветительскую и концертную деятельность. Пять коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив». Ученики школы не раз становились лауреатами и дипломантами профессиональных конкурсов различного уровня.

В 2016 году Детская школа искусств г.о. Отрадный признана победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».Работы по обновлению начались в апреле 2024 года- новые инженерные коммуникации, стены, полы, потолки и двери. Соблюдены все требования пожарной безопасности, смонтирована качественная вентиляция. В актовом зале увеличена сцена, заменена мебель и оборудование.

Переоснащен и малый зал. Рядом с акустическим фортепьяно - цифровое. Изменилась школа и внешне: отремонтирован фасад, красоту которого в вечернее время подчёркивает наружная подсветка.

На сегодняшний день обновлена и материально-техническая база учреждения. Приобретены новые инструменты и мебель.

Все вместе это будет способствовать повышению качества предпрофессиональной подготовки юных музыкантов и позволит на более высоком уровне готовить обучающихся к значимым конкурсам и фестивалям.

«За время реализации национального проекта «Культура» в регионе отремонтировано 7 Детских школ искусств и для 36 закуплены музыкальные инструменты и оборудование. Основная задача национального проекта «Культура», который был запущен в 2019 году – сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. Работа по созданию комфортных условий для развития талантов юных жителей региона продолжится и в 2025 году, но уже по нацпроекту «Семья»», - рассказала Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Фото: минкульт со