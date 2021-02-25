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У жителей Самарской области назначение нового министра культуры не могло не вызвать вопросов. Татьяна Мрдуляш, несмотря на молодые годы, уже многого достигла, работала заместителем директора Третьяковской галереи. И всё бы ничего, если бы не один важный момент: она - дочь бывшего вице-премьера Правительства России Ольги Голодец. Понятно, что сейчас в нашем Правительстве существует тенденция омоложения кадров - она идет с самого верха, но неужели регионы испытывают такой кадровый голод, что решить эту проблему могут только дети федеральных чиновников?

Надо сказать, что в Самарской области уже есть несколько молодых и харизматичных министров. К примеру, региональное министерство здравоохранения возглавляет 34-летний Евгений Чудаев, родственник одного из самых крупных застройщиков региона. Министерство ЖКХ возглавляет Александр Мордвинов, занимавший руководящие должности на предприятиях в сфере энергетики. И вот Татьяна Мрдуляш, но на этот раз с очень солидными связями, пишет ПроГородСамара.

Несмотря на очень большие связи, Татьяна не стала начинать свою карьеру в качестве политика, а пошла в культурную сферу и попала в крупнейший российский музей - Государственную Третьяковскую галерею. Она работала с 2015 по 2020 год заместителем генерального директора по развитию Третьяковки.

Пост министра культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш заняла 17 февраля этого года. Местные политологи считают, что в пользу ее кандидатуры были связи с Третьяковкой. Ведь сейчас Самарскую область и всемирно известную галерею связывает крупнейший инвестиционный проект - реставрация Фабрики-кухни и открытие там филиала галереи. Кстати, губернатор Самарской области при назначении подчеркнул этот момент.

- Татьяна Павловна - один из вдохновителей проекта по созданию Третьяковской галереи в Самаре. Онат также является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить "Волга-фест". С культурной жизнью региона она знакома, у нее есть свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь.

Правда, федеральные эксперты видят несколько иную перспективу для Самарской области в связи с назначением Мрдуляш.

- Факт, что высокопоставленные лица, госслужащие стараются продвинуть своих детей на хорошие должности - обычное явление для современной России. Каждый хочет обеспечить жизнь своим детям. Если смотреть со стороны руководства региона, то каждый губернатор должен понимать, чего ждать от того или иного сотрудника. Мрдуляш не имела опыта работы в госорганах, но она может расцениваться как некий мешочек со связями, которые полезные региону, местным политикам. И можно предположить, что данные связи она обменивает на дальнейшее продвижение по службе. Татьяна Павловна вряд ли будет долго на посту министра культуры. Благодаря это назначению она получит статус госсоветника. Это откроет двери для развития политической карьеру. Уже с поста министра она может отправиться в федеральные органы власти. С другой стороны, у Ольги Голодец могут быть и собственные интересы в регионе. Точек соприкосновения может быть масса, - считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

А вот специалисты в сфере кадровой политики считают, что данное назначение может дать толчок для развития сферы культуры в регионе. Важно только сформировать грамотное техническое задание - как от общественности, так от руководства области.

- То, как Татьяна Мрдуляш будет работать на посту министра культуры Самарской области, будет зависеть от нее. Но в то же время руководство области должно понимать, что такое культура региона и как она должна развиваться. Выбор исключительно на местных специалистов для подобных должностей не всегда может быть оправдан: нередко у них нет федерального кругозора, да и местные связи могут ограничить их в принятии решения. Для Татьяны Мрдуляш это первая такая работа, и конечно, внимание привлекла ее родственная связь с бывшим вице-премьером. Но нужно отойти от внешних обстоятельство оценки. Важно смотреть на то, что сделает Татьяна Мрдуляш, - рассказывает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.