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В Самаре на базе СГИК открывается региональный «пилот» Музыкальной академии Ларисы Долиной. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между СГИК и Музыкальной академией Ларисы Долиной
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Подписано соглашение о сотрудничестве между СГИК и Музыкальной академией Ларисы Долиной

23 мая 2022 14:47
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В Самаре на базе СГИК открывается региональный «пилот» Музыкальной академии Ларисы Долиной. 

В субботу, 21 мая, в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Музыкальной академией Ларисы Долиной.

Самарский институт культуры стал первой региональной пилотной площадкой в стране, на базе которой будут проходить прослушивания, мастер-классы педагогов академии и также самой народной артистки России Ларисы Долиной.

Подписание партнерского соглашения состоялось в субботу, 21 мая, в Москве в рамках официальной презентации Музыкальной академии Ларисы Долиной. На церемонии присутствовали педагоги академии, друзья и партнеры, ведущие деятели культуры страны: Игорь Бутман, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Николай Басков, Юлия Ковальчук и не только.

Самарский институт культуры представила делегация в лице Ольги Наумовой, ректора вуза, Павла Плаксина, декана факультета современного искусства и художественных коммуникаций, и Ксении Плаксиной, заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства.

«Стать первой региональной площадкой Музыкальной академии народной артистки России Ларисы Долиной для нас большая честь. В команде Ларисы Александровны сегодня собрались сильнейшие педагоги страны по эстрадно-джазовому искусству — все они первоклассные музыканты. Многих из них с мастер-классами для наших юных исполнителей и педагогов в этом году мы будем принимать у себя, на площадке института, в молодёжном центре "Дирижабль"», - говорит Ольга Наумова, ректор СГИК.

На базе Самарского института культуры до конца года пройдёт немало творческих событий. Первые из них состоятся уже на этой неделе. Во вторник и в среду, 24 и 25 мая, вокалистки академии Алина Енгибарян и Юлия Шегай проведут мастер-классы и прослушивания студентов кафедр эстрадно-джазового искусства СГИК, профильных училищ, школ и вокальных студий региона. Участие в проекте для начинающих исполнителей бесплатное. У юных артистов появится возможность сотрудничества с академией. В октябре этого года запланирован визит в Самару и самой Ларисы Долиной, которая также проведёт на базе СГИК мастер-классы и прослушивания. 

 

Фото:  пресс-служба СГИК

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