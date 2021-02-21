Победителем ШОУ "Танцы со звёздами" стал Сергей Лазарев

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В эфире телеканала «Россия 1» прошёл грандиозный суперфинал проекта «Танцы со звёздами», который по мнению Николая Цискаридзе стал одним из самых сильных за 12-тилетнюю историю проекта.

Главной интригой шоу стало имя победителя 12-го сезона «Танцев со звездами».

Им стал Сергей Лазарев, который в паре с Екатериной Осиповой получил кубок из рук Николая Цискаридзе. В финале серьезная борьба развернулась между Лазаревым и Давой, которые выпуск за выпуском делили между собой первые места в турнирной таблице. Финальный танец позволил Лазареву вырваться вперед по оценкам жюри, а зрительское голосование утвердило на певца на пьедестале.

«Я счастлив, эмоции захлестывают! Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал, весь сезон ваша поддержка давала силы и помогала двигаться дальше! Спасибо жюри, большое спасибо моей партнерше за то, что была со мной и так помогала мне. Огромное спасибо всем хореографам и коллегам. Это был потрясающе сильный сезон, каждый номер был особенный. Было невероятно приятно участвовать в этом шоу!» – поделился победитель, сообщила пресс-служба Телеканала «Россия 1».

Фото: соцсети