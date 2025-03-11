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Победитель классического Евровидения Иван Бессонов выступит в Самаре

11 марта 2025 14:22
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Билеты доступны по Пушкинской карте.

Музыка, которая прозвучит 13 марта в Самарской филармонии, узнается с первых аккордов! Знаменитый «Первый фортепианный концерт» Петра Ильича Чайковского открыл новую эпоху в русской фортепианной музыке. Сегодня это одно из самых известных и часто исполняемых классических произведений в мире. Музыка другого нашего соотечественника, композитора XX столетия Микаэла Таривердиева звучит более чем в ста фильмах, является не менее узнаваемой, чем герои этих картин, и удивительным образом трогает душу.

Иван Бессонов — единственный российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении». Лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.

Иван Бессонов даёт сольные концерты в России и за рубежом, сотрудничает с ведущими мировыми дирижёрами, участвует в большом количестве фестивалей, дает сольные концерты в лучших концертных залах по всему миру.

13 марта в 18:30 он выступит в Самарской филармонии вместе с Академическим симфонический оркестром под управлением Владимира Добровольского, а также с лауреатом международных конкурсов Вячеславом Шевердиным (фортепиано).

Билеты доступны по Пушкинской карте.  12+

Теги: Самара

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