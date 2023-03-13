Первой премьерой Самарского ТЮЗа на новой сцене в этому году станет мюзикл «Обыкновенное чудо»

127

Первой премьерой Самарского ТЮЗа на большой сцене в этому году станет мюзикл «Обыкновенное чудо». Пьеса Евгения Шварца стала настоящим культурным наследием России. Это история о мире сказочной реальности, в котором волшебство совершается в повседневности. Юноша и девушка влюбляются друг в друга – что обыкновенно. Ссорятся – тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, — что и удивительно, и обыкновенно.

Спектакль СамАрта — и о невероятной любви Медведя и Принцессы, и о величии родительской любви, силе духа и творческом вдохновении. И все это со щемящей ноткой ностальгии по человечности и волшебству.

Постановщики спектакля – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в области музыкального театра режиссер Дмитрий Белов, трехкратный лауреат «Золотой Маски» сценограф Юрий Хариков, хормейстер, специалист в области мюзикла Людмила Подлесная. В спектакле занята почти вся труппа театра. Актеры поют под сказочную музыку Геннадия Гладкова, путешествуя из Дома Волшебника в затерянную в горах гостиницу (Волшебную страну), двигаясь на сцене по законам жанра мюзикла (хореограф спектакля – известный постановщик танцев в мюзиклах, хореограф проекта «Танцы» на ТНТ Наталья Терехова).

Билеты на мюзикл школьникам и студентам можно приобрести по Пушкинской карте.

Спектакли «Обыкновенное чудо» в СамАрте пройдут: 15, 16, 21, 22, 24, 28 марта в 18.00 и 18, 19, 25, 26 марта в 17.00.

Фото: минкульт СО