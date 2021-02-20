Приглашает выставка работ мастеров Самарской области в технике художественной обработки дерева "Золотая лоза"

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26 февраля в 14:00 в Арт - фойе ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится торжественное открытие выставки работ мастеров Самарской области в технике художественной обработки дерева и растительных материалов

Выставка «Золотая лоза» познакомит жителей и гостей города с уникальными изделиями, выполненными в технике художественной обработки дерева и растительных материалов.

Свои лучшие работы представят мастера, бережно хранящие энергию солнечных лучей и краски теплого лета в каждой своей работе, выполненной в технике аппликации из соломки - это мастера декоративно-прикладного искусства Самарской области Паросова Ирина Анатольевна – (м.р. Сызранский) и Жукова Лидия Геннадьевна (г.о. Октябрьск).

Уникальными изделиями, выполненными в технике лозоплетения поразят воображение зрителя мастера из Борского, Красноармейского районов и городского округа Чапаевск – это мастера народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Митрофанов Андрей Гервасиевич, Ларин

Сергей Валентинович и Евдокимова Галина Викторовна. Неповторимые изделия, представленные в экспозиции – предметы интерьера и быта, садово-парковые скульптуры – убедительно доказывают, что такие очень простые и бесхитростные материалы, как необработанное дерево или ивовый прут могут быть исключительно гибкими и выразительными инструментами в умелых, талантливых руках Мастера.

Широко представлены на выставке «Золотая лоза» и работы мастеров-резчиков – это панно, миниатюры, шкатулки, созданные руками талантливых мастеров - Квитко Вячеслава Геннадьевича (г.о. Самара), Горшенина Михаила Николаевича (г.о. Чапаевск). А знаменитый ботик Петра Первого, или так называемый «Дедушка русского флота», не оставит равнодушным ни одного мальчишку, да и взрослых, увлекающихся мореплаванием и историей русского судоходства удивит и порадует впечатляющих размеров работа мастера из Красноармейского района - Петрикова Сергея Геннадьевича.

Мастера студии художественной резьбы по дереву «Золотые Узоры» (г.о. Самара) под руководством мастера народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Плеханова Сергея Владимировича, не только познакомят посетителей выставки со своими рукотворными узорами из древесных слоёв, причудливыми орнаментами и рельефами, объёмной скульптурой - словом, удивительной красоты шедеврами, но и проведут мастер-класс по резьбе по дереву. Жители и гости города, посетив церемонию открытия выставки «Золотая лоза» в ЦРК «Художественный» смогут напрямую задать вопросы Мастерам и получить ценнейшие советы, что называется, «из первых рук».

Выставка «Золотая лоза» уникальна тем, что она объединила под одной крышей работы жителей Самарской области разных возрастов и профессий – Рухман Александр Леонидович, Блинов Александр Павлович, Сиротко Илья Иванович, участники студии художественной резьбы по дереву «Золотые Узоры», чьи работы также представлены в экспозиции, а также самый юный участник выставки – Погодин Александр Джемалович, в очередной раз доказывают, что творчество не имеет границ!

В самобытном традиционном ремесле проявляется любовь художников к дереву, растительным материалам, их аромату и структуре, и , конечно же, любовь к окружающему миру, природе и ее дарам!

Выставка продолжит свою работу до 16 марта 2021 года.

Время работы Выставки: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Вход свободный.

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