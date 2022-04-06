Новая этнографическая выставка: в Музее имени Алабина покажут, во что наряжались в Поволжье

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Новая этнографическая выставка «Тухья. Пулакш. Повойник. Во что наряжались в Поволжье» откроется в Музее имени Алабина 7 апреля.

Что носили жители Поволжья больше 100 лет назад? Зачем самарским девушкам тухья, пулакш и повойник*? Чем отличался костюм мордовской и чувашской красавицы? Почему люди кутались в многослойную одежду даже летом? Бусы из янтаря были украшением или защитой от болезни? Ответы на эти вопросы самарцы смогут узнать на новой выставке в Музее имени Алабина.

Выставка народных костюмов приурочена к году культурного наследия народов России. Самарская область объединяет в себе 157 национальностей. Каждая имеет свой уникальный костюмный комплекс. Выставка отразит этническое разнообразие нашего края в русских, чувашских, мордвинских, татарских и марийских костюмах. В центре зала будет расположена своеобразная сокровищница с украшениями из фондов музея.

Открытие выставки 7 апреля 19:00. Возрастные ограничения 0+.

Что будет интересного на выставке?

Сарафан и городская парочка (юбка и кофта) – главные атрибуты костюма русской женщины в Самарском крае начала ХХ.

Янтарное ожерелье середины XIX в — мистическая деталь русского костюма, с которой связано много поверий. Считалось, что янтарь приносит здоровье и счастье, предохраняет от порчи. Хорошие бусы стоили дорого и поэтому были доступны не всем.

Чувашские женщины носили хушпу – богато расшитый бисером, бусинами и серебряными монетами головной убор надевали поверх головного полотенца.

Важной частью женского мордовского костюма был «пулакш» (от слова «хвост») – яркое украшение, которое девушки носили с 13 лет и всю жизнь. Считалось, что он не только защищает поясницу, но и оберегает от злых духов. Средний вес украшения – 5-7 кг.

Татарский женский костюм отличался яркостью и многодетальностью, включая утяжеляющие декоративные элементы, ювелирные украшения, вышивку.

Белая льняная рубашка «тувыр» с обильно покрытым вышивкой вырезом на груди и полосками вышивки на рукавах – атрибуты костюма луговых марийцев. В качестве головного убора использовалось полотенце «шарпан», которое по всему периметру покрывалось красно-черной вышивкой.

В день открытия посещение выставки - бесплатно, передает пресс-служба минкульта СО,

*Тухья – девичий чувашский головной убор. Пулакш — набедренное эрзянское украшение. Повойник – русский женский головной убор

Фото: минкульт СО