Ночь театрального искусства пройдет в Самарском театре драмы

В честь 150-летия Союза театральных деятелей России 27 марта будет проводиться акция «Ночь театрального искусства». Самарский академический театр драмы им. М. Горького в её рамках подготовил театрализованную читку очерка Карела Чапека «Как ставится пьеса» — «Требуется зритель, или Путешествие по закулисному миру». Постановка в жанре «Чтение в лицах» создаётся режиссёром театра Олегом Скивко и предлагает зрителям комедийный взгляд на театральное закулисье.

27 марта в 21.00 на экспериментальной сцене театра зрителей ждёт своеобразный путеводитель по миру, скрытому от глаз публики. Рождение спектакля предстаёт как сложный и во многом парадоксальный процесс, в котором режиссёр, артисты, драматург и художник сталкиваются с профессиональными трудностями на репетициях, во время премьеры и после неё. В центре внимания оказываются и те, чья работа обычно остаётся вне сцены: рабочие сцены, бутафоры, осветители, костюмеры и другие участники создания постановки.

Бесплатные билеты на мероприятие закончились через 20 минут после начала регистрации, что говорит о высоком интересе зрителей к акции и работе Самарского театра драмы.