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Наталия Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии Горького

14 ноября 2022 19:47
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В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.

Певица Наталия Орейро сыграет в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая новогодняя история", пишет РИА Новости.

"Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских – это праздничное новогоднее кино, и так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом", – сказала Бланк.

Презентация ленты состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в рамках очной защиты национальных фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.

Согласно презентации, сопровождающей ее выступление, команда проекта уже утверждила несколько актеров. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро.

По словам режиссера фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съемки в свой график.

Выход картины в прокат ожидается в 2025 году. Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съемку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.

 

Фото:    Dori Media Contenidos (2008-2009)/РИА Новости

 

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