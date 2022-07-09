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Народный артист Игорь Бутман выступит на джазовом фестивале в рамках лагеря Moving Club Camp

9 июля 2022 13:14
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Народный артист Игорь Бутман выступит на джазовом фестивале в рамках лагеря Moving Club Camp

С 8 по 10 июля, 2022 года, на территории загородного комплекса «Циолковский» пройдет джазовый лагерь Moving Club Camp.

В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области.
Отбор участников лагеря проходил на конкурсной основе. Музыканты записывали свои видео-визитки и отправляли на суд конкурсного жюри. Отбор участников провели виртуозные музыканты, педагоги джазового лагеря. Среди них — саксофонист Анатолий Осипов, пианист Игорь Яковенко, певица Анастасия Лютова, гитарист Вадим Харченко и др.

В рамках лагеря будут работать восемь музыкальных смен: ударные инструменты, клавиши, вокал, гитара, бас-гитара/контрабас, духовые инструменты, звукорежиссура, музыкальный менеджмент.

Участников ждут персональные консультации педагогов,  лекции, групповые занятия, репетиции в ансамблях, творческие встречи с музыкантами, выступления на ежедневных джем-сейшенах. Лучшие коллективы участников, сформированные в лагере, получат возможность выступить на фестивале Moving Club Camp Fest.

Формат джазового лагеря для Самарской области — уникален. В лагере музыканты смогут не только прокачать свои профессиональные навыки, но и создать новые творческие проекты, которые укрепят развитие джазовой культуры региона.

В последний день лагеря, 10 июля  пройдет джазовый фестиваль Moving Club Camp Fest, где хедлайнером выступит квинтет народного артиста Игоря Бутмана.

Также на сцену выйдут:  Квартет Анатолия Осипова, Трио Владимира Нестеренко, Трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации. Получить билет можно на официальном сайте: https://samarajazz.ru/jazzcampfest

2022 год для джазовой культуры — знаковый. В этом году страна отмечает 100-летие российского джаза и 60-летие со дня рождения джаза в Самарской области.
Moving Club Camp станет одним из знаковых, ярких событий в череде культурных мероприятий в юбилейном году.

«В прошлом году проект Moving Club Camp стал победителем на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида». Для нас это стало знаковым событием. Лагерь пройдет уже в третий раз, но именно  благодаря такой поддержке мы сможем привлекать все больше молодых музыкантов и развивать джазовую культуру в регионе», — прокомментировал идейных вдохновитель, председатель ДМГОО  “Клуб “Движение” Денис  Рыбаков.

Фестиваль также проходит при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.

 

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