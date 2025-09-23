Я нашел ошибку
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Начались гастроли Самарского театра оперы и балета на Новой сцене Большого театра

23 сентября 2025 15:33
144
Сегодня САТОБ представит «Балеты Императорского двора».

Сегодня, 23 сентября в 19.00 (по мск. вр.) Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представит на Новой сцене Большого театра проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова. В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» пройдет два показа, второй состоится 24 сентября в 19.00 (по мск. вр.).

Фантастический балет в одном действии «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.

Балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)
Либретто Натальи Воскресенской по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (2025)
Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Художник-постановщик — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Альона Пикалова 
Художник по костюмам — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Аллегорический балет в одном действии Александра Глазунова «Времена года» в хореографии Мариуса Петипа впервые был представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году (Санкт-Петербург).

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Постановка наставника-куратора проекта «Русский балет навсегда» заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной и победителей фестивального проекта  «Русский балет навсегда» Благотворительного фонда Илзе Лиепа Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Даниила Благова

I картина «Зима». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Елизавета Мазуркевич
II картина «Весна». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Лилия Симонова
III картина «Лето». Балетмейстер-постановщик — наставник-куратор проекта «Русский балет навсегда» заслуженная артистка России Марианна Рыжкина
IV картина «Осень». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Даниил Благов

Художник-постановщик и художник по костюмам  — заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков
Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Премьера в Самарском театре оперы и балета состоялась 30 марта 2025.
 
В этом году Большой театр побывал с гастролями в городе на Волге — 23-26 апреля в рамках проекта «Большие гастроли — ведущие театры», организованного Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ. К 80-летию Победы артисты Большого представили в Самаре оперный гала-концерт с участием ведущих солистов и три показа балета «Сильфида» на сцене Самарского государственного академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Большой театр, находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве (Самаре), выступал на сцене театра оперы и балета почти три года. Традиция приурочивать гастроли Большого в Самаре к годовщине Дня Победы имеет тридцатилетнюю историю, начавшуюся с фестиваля «Звёзды Большого в Самаре» в честь 50-летней годовщины Великой Победы. Самарский театр также неоднократно выступал на сценах Большого театра.

 

Фото:  пресс-служба САТОБ

