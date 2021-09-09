На церемонию прощания с Борисом Красновым пришла Алла Пугачева и многие российские звезды

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Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, среди присутствующих – певица Алла Пугачева, передает корреспондент РИА Новости.

Краснов скончался на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября от последствий инсульта.

Проститься с художником пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Они несут к гробу цветы и траурные венки. Среди присутствующих Алла Пугачева, для которой Краснов ставил "Рождественские встречи", телеведущий Максим Галкин, музыкант Валерий Сюткин и многие другие.

Борис Краснов был известным российским художником-сценографом. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС