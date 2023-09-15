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14 сентября в рамках предпремьерного показа балета «Барышня и хулиган» на сцене Шостакович Опера Балет за любовь и преданность театру вручили памятные медали Эмилии Сергеевне Черновой и Валентине Александровне Суворовой. Эти женщины знакомы каждому в театре. Они не пропускают ни одного театрального события в Самаре, сообщает пресс-служба САТОБ.

Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра: «Мы с большим вниманием относимся к поклонникам оперы и балета, и стараемся предложить новые необычные форматы, которые помогли бы перенести нас через оркестровое пространство и стать ближе к нашей уважаемой публике. Нам бы очень хотелось, чтобы контакт и взаимное обогащение происходило постоянно. А сегодня на нас с Юрием Петровичем Бурлакой возложена почетная миссия поздравить с началом сезона и вручить двум нашим давним и преданным театру зрительницам памятные медали. Я уверен, что это станет доброй традицией отмечать зрителей, которые для нас артистов являются неким камертоном в восприятии искусства».

Эмилия Сергеевна постоянный гость театра с 1942 года. «Сегодня у меня незабываемый вечер в моём любимом оперном театре. Мне вручили памятную медаль «Почётному зрителю» и красивый букет. Как это трогательно и приятно! Я бесконечно благодарна руководству театра за такое внимание к зрителям. Оперный театр уже давно стал мне родным. Мы с ним ровесники. Более 75 лет я хожу на его спектакли и радуюсь его победам. Сколько было замечательных режиссёров и дирижёра! Сколько прекрасных солистов оперы и балета блистали на его сцене! Сейчас наш театр на подъёме. Уверена, что под руководством мэтров Е.Хохлова и Ю.Бурлаки творческий коллектив театра подарит нам ещё много радостных встреч с высоким искусством. В наш театр всегда приятно приходить, так как все его сотрудники – от кассиров до работников гардероба и капельдиниров встречают всех приветливо и доброжелательно. Желаю всему коллективу театра новых успешных премьер, постоянных аншлагов и благодарных зрителей! Спасибо за ваш труд!» – поделилась эмоциями на своей странице во ВКонтакте Эмилия Чернова.

Валентина Александровна всегда оставляет тёплые отзывы о постановках, радуется достижениям театра вместе с нами и заряжает своей энергией и теплом.

«Я уже много раз говорила про свою просто какую-то болезненную любовь к театру... Всё то, что там происходит и со мной, и с артистами, не поддаётся объяснению... просто нужно там быть, нужно слышать, видеть, чувствовать...» – пишет о нас на своей странице во ВКонтакте Валентина Суворова.

Премьерные показы балета «Барышня и хулиган» –хореографической новеллы в семи эпизодах на музыку Дмитрия Шостаковича, пройдут 15 и 16 сентября.

Показы пройдут в уникальном формате – в первом отделении зрителям покажут немой фильм по сценарию Владимира Маяковского (1918). Тапер (музыкальное сопровождение фильма) – Илья Кузнецов.

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик — Сергей Мохначев

Художник-постановщик — Андрей Войтенко (с использованием эскизов Валерия Доррера)

Художник по костюмам — Татьяна Ногинова (с использованием эскизов Валерия Доррера)

Художник по свету — Александр Наумов

Фото: пресс-служба САТОБ