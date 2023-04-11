На сцене Самарской филармонии выступила Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова

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8 апреля в Концертном зале Самарской филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова выступил всемирно известный коллектив – Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Геннадий Дмитряк. Концерт проходил в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

В программе вечере прозвучали шедевры русской хоровой музыки С. Рахманинова, А. Гречанинова, С. Танеева, Г. Свиридова. Во втором отделении концерта вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармониибыло представлено грандиозное произведение Сергея Васильевича Рахманинова — Симфоническая поэма «Колокола» для смешанного хора, трёх солистов и оркестра.

Вечер стал концертом-инаугурацией художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра филармонии Дениса Власенко. Солисты: лауреат международных конкурсов Оксана Антонова (сопрано), заслуженный артист СО, солист Самарского академического театра оперы и балета Георгий Цветков (баритон), Дмитрий Крыжский (тенор). Концерт вела лектор-музыковед Ирина Цыганова. Фестиваль к 150-летию Сергея Рахманинова проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Денис Власенко: «Сегодня концерт–инаугурация, мы все очень ждем этой встречи со слушателями. Это самое начало нашего рабочего пути, но оркестр готов к выполнению тех задач, которые я перед ними ставлю. Мне нравится общее настроение оркестра, воодушевление музыкантов в связи с изменениями и это самое главное: вечер обещает быть воистину знаменательным и останется в памяти. Сергей Васильевич Рахманинов для любого русского человека, для любого музыканта в мире – фигура космического масштаба. Весь мир празднует 150-летие со дня рождения композитора и 80-летие со дня его смерти. И я очень рад, что появилась возможность благодаря Хоровой капелле России имени А.А. Юрлова, с которой я давно сотрудничаю, исполнить на одной сцене Симфоническую поэму «Колокола» Рахманинова в таком важном для меня концерте. Это произведение я исполнял в детстве в хоре, позже – в хоровом училище, а теперь имею счастье выступить как дирижер и представить «Колокола» в том виде, в котором это глубокое и непростое произведение задумывалось. В поэме – четыре части как четыре жизненных этапа – рождение, молодой — «свадебный» — период, некий фатум – звучит набат, и похоронный колокол.

У меня в планах – плодотворная и честная работа с оркестром филармонии. В афише следующего сезона уже появилось большое количество звезд мировой сцены, которые все чаще выступают теперь на родине, и самарская публика будет иметь возможность наслаждаться их искусством».

Народный артист РФ Геннадий Дмитряк: «Сегодняшний вечер посвящён одному из гениальнейших композиторов. Первое отделение мы назвали так: «Рахманинов и русская музыка». Я открываю наш концерт фрагментами из «Всенощного бдения» — произведение, которое Рахманинов написал в 18-летнем возрасте. Творение молодого человека при этом потрясает своей глубиной и знанием стиля церковной музыки. Это вообще шедевр, лучше которого никто не напишет. Далее — отрывок кантаты Танеева, которого Сергей Васильевич хорошо знал ещё, когда учился в консерватории; произведения Свиридова — тоже не случайно, поскольку композитор сам говорил, что он весь «вышел» из Рахманинова — даже по написанию гармонии, нот – это стилистика Сергея Рахманинова. Ну и конечно, в программу войдут три русские народные песни. Во втором отделении наш коллектив выступит с замечательным оркестром под управлением Дениса Власенко, с которым мы знакомы на протяжении многих лет в Москве».

Фото: минкульт СО