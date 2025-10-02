На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей

48

1 октября в Самаре на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стартовали четырехдневные гастроли Государственного академического театра классического балета им. Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, известного также как Московский классический балет. Гастроли организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ «Большие гастроли». Театр в этом году проводит свой 60-й юбилейный сезон. Гастроли начались с балета «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, который собрал аншлаг.

- Мне кажется, сама возможность предложить нашему зрителю увидеть другие театры, другие труппы, которые так же, как и мы, очень трепетно и бережно относятся к классическому балету, — это всегда интересно, - отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина, - Конечно, есть обмен творческий — это важно и для труппы нашего театра, и для зрителя, это импульс развития и для нашего, самарского балета. А еще, наверное, самарцам очень важно увидеть какие-то спектакли, которые не включены в репертуар нашего САТОБ. Такие, как, например, сегодня — балет «Спартак». Он очень масштабный, яркий, требует профессиональной творческой работы. Посмотреть, как это делают наши коллеги, очень ценно.

Всемирную славу советским и российским балетмейстерам Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву принесли постановки балетов на музыку их современников – Арама Хачатуряна, Андрея Петрова, Игоря Стравинского. На сцене САТОБ театр, носящий их имена, покажет постановки, ярко иллюстрирующие все грани авторской хореографической школы Касаткиной-Василёва: «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, «Сотворение мира» на музыку Андрея Петрова, одноактные балеты «Весна священная» (музыка Игоря Стравинского) и «Петербургские сумерки» (на музыку Петра Ильича Чайковского), а также балеты «Золушка» (композитор Сергей Прокофьев) и «Дама с камелиями» (музыка Джузеппе Верди).

- Особенность стилистики Касаткиной и Василёва в том, что у них невероятно красивые адажио. Никто из балетмейстеров не ставил адажио так, как они, - утверждает управляющий творческим коллективом ГАТКБ и старейший солист театра Сергей Белорыбкин, - Адажио – это тема любви. Наталия Дмитриевна и Владимир Юдич сами прожили жизнь в долгой большой любви, и несли ее в свое творчество.

Труппа ГАТКБ выступает в Самаре впервые с 1992 года. 33 года назад гастроли Московского классического балета стали частью культурной программы эпохального проекта «Европа – Америка 500», когда сконструированная самарскими учеными космическая ракета перелетела из России в Америку и отправила в Сиэтл спускаемые аппарат с подарками в честь 500-летия открытия Америки.

- Это был совершенно безумный проект, который тем не менее породнил нас с Самарой, у нас появилось множество друзей среди ученых, конструкторов, военных, и мы очень рады приехать сюда снова, жаль, что не представлялось возможности сделать это раньше, - сказал исполняющий обязанности художественного руководителя и директор театра Иван Василёв, - Самара не только культурный город, но и город, в котором можно жить. Многие города на взгляд москвича интересно посетить, но совершенно не хочется оставаться, а в Самаре действительно хочется жить. Рады показать зрителям здесь наши спектакли. Некоторые из них были поставлены более 50 лет назад – «Весна священная» в 1965 году, «Сотворение мира» в 1971 - но они по-прежнему заставляют зрителей плакать и смеяться.

На гастроли приехала часть труппы ГАТКБ – порядка 50 артистов (всего в театре их 110) – а также две фуры с декорациями и костюмами. Только в одном «Спартаке» костюмов более 300. Балет впервые увидел свет в 2003 году. В партитуру вошли части оригинального балета Арама Хачатуряна, не используемые в других постановках. В танец Касаткина и Василёв вплели приёмы настоящего римского боя. Главная тема постановки – свобода и нравственный выбор. Финал балета трагичный – в порочном мире идеалист обречен. А за ним следуют аплодисменты. Самарская публика провожала артистов долгими овациями.

Автор фото - Анна Рубакова