На этой неделе в Музее-галерее «Заварка» пройдет серия мероприятий

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5 апреля (пятница) в 19.00 состоится концерт (12+) самарской группы «Пора». Коллектив соединяет фольклор и современные жанры музыки. Песни народов Поволжья удивят гостей «Заварки» актуальностью текстов, а обрядовые мелодии далеких краев заиграют новыми красками в исполнении завораживающего звучания голоса и гитары. Вход на мероприятие – 400 рублей.

В субботу 6 апреля в 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по новой выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). Экскурсия пройдет в игровом формате. Юные посетители совершат путешествие в прошлое, узнают про жителей доходных домов, изучат планировку «Заварки» и раскроют немало тайн, выполнив определенные задания. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего).

7 апреля (воскресенье) в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Его особенностью являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на все мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи «Заварка» ВКонтакте: https://vk.com/mgzavarka

Фото предоставлено пресс-слжбой Музея-галереи «Заварка»