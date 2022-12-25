На билборде у Ладьи в Самаре появилась работа известного российского художника Ильи Робе

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Проект Samara Ground 2022, который в этом году проходит в экспериментальном формате, обьединившем искусство и социальную рекламу, продолжился перформансом известного художника Ильи Робе. Он расписал рекламный билборд около Ладьи в Самаре. На белом полотне появилась его работа из серии «Край земли».

Рассказывая о зимнем проекте Samara Ground 2022 , заместитель вице-губернатора, руководителя представительства Самарской области в Москве Александр Васильев отмечал, что арт-эксперимент направлен на улучшение качества городской среды,на развитие художественной среды не только Самарской области, но и всей России. На участие в проекте в этом году заявились сотни художников со всей России, которые прислали более 600 работ. Он также отметил, что реализовать проект получилось благодаря совместной работе большого количества людей на разных уровнях: «Вообще ничего не получилось бы без участия Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он поддерживает всё новое и современное – всё, у чего есть будущее. Активно содействовало и региональное министерство культуры, Правительство Самарской области. Администрация городского округа Самары также оказала нам поддержку».

Художник Илья Робе поделился впечатлениями от участия в уникальном творческом эксперименте: «Процесс был очень интересным. Ты как-будто работаешь над большим холстом 3х6, но с вполне знакомыми материалами. То, что ты в этот момент находишься в корзине автовышки, придает происходящему шарм и определенную свободу. Мероприятия такого формата могут гораздо больше раскрывать автора. Он может работать с разными инструментами, создавать инсталляции, использовать хитросплетения оттенков, работать с уже напечатанной его работой, совмещать с более живой. Это очень обалденный и классный формат, который может дать новый эффект. И плюс еще в том, что ты можешь работать в любое время года и в любую погоду. Дождь, снег, ветер могут накладывать свой отпечаток на изображение. Ты можешь находиться с ними в симбиозе. Вообще у этой идеи огромный потенциал».

Фестиваль Samara Ground в 2022 году впервые проходит зимой. Это эксперимент, во время которого в Самаре на более чем 200 рекламных поверхностях (билборды, диджитал-экраны на улицах и в общественном транспорте) разместили работы нескольких десятков художников со всей страны - как всемирно известных авторов, так и начинающих. Для участия в арт-проекте прислали более 600 работ, из которых организаторы выбрали самые лучшие.