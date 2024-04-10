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Выставка продемонстрирует какие именно традиционные обряды встречаются в свадьбах советского, постсоветского периодов, а также современности и какие при этом они обретают формы.
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Музей имени П.В.Алабина: открытие выставки «Горько!»

10 апреля 2024 21:22
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Выставка продемонстрирует какие именно традиционные обряды встречаются в свадьбах советского, постсоветского периодов, а также современности и какие при этом они обретают формы.

12 апреля в 18:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина откроется выставка «Горько!», которая раскрывает сюжеты советского, постсоветского периодов, а также современности через призму этнографических исследований.

Свадебные традиции являются важнейшей частью бытовой и духовной культуры народа. Традиционная свадьба походила на театрализованное представление, каждое действие которого несло определенный смысл, а отступление от традиций считалось плохой приметой.

Выставка продемонстрирует какие именно традиционные обряды встречаются в свадьбах советского, постсоветского периодов, а также современности и какие при этом они обретают формы.

Посетителю представят памятники декоративно-прикладного искусства, предметы повседневного быта, костюмы, иконы, церковные венцы и многое другое.

Также посетители познакомятся с многообразием девичьих и женских головных уборов, которые в разных регионах играли роль венчальных. После венчания совершался обряд «окручивания», когда жене расчесывали косу и меняли головной убор на новый, полностью закрывавший волосы. Ритуал свидетельствовал об окончательной смене статуса.

На открытии для посетителей будет представлена инсценировка свадебного обряда от исследовательниц русского фольклора.

Выставка работает с 12 апреля по 31 июля 2024 года. Вход в день открытия свободный. 16+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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