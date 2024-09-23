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В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
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Музей Модерна и Галерея Виктория представили выставку  «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство».

23 сентября 2024 16:57
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Выставка включает в себя произведения четырнадцати самарских, петербургских, нижегородских и московских авторов, которые используют в своих работах опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.

21 сентября в Музее Модерна открылась выставка «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство».

Музей Модерна и Галерея Виктория представили выставку, посвященную символистской поэтике в современном искусстве. Экспозицию составили работы известных художников из разных регионов России. Выставочное пространство поделено на четыре локации: “Катакомбы”, “Таинственный лес”, “Пустой город” и “Элизиум”, где современные живопись, графика и инсталляции соседствуют с видеоиграми, которые создали художники.

Символизм во многом был проявлением художественной утопии, созданием мира, в котором стирались социальные и религиозные границы, а в фантастических пейзажах бродили архетипические персонажи. Этот мир равенства, всевластия добра и зла и бессмертия души напоминает нам о современных компьютерных играх, которые являются неотъемлемой частью эстетики «нового символизма».

Выставка включает в себя произведения четырнадцати самарских, петербургских, нижегородских и московских авторов, которые используют в своих работах опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.

Выставка проходит на втором этаже Музея Модерна и продлиться до 8 декабря. Вход на выставку 200 рублей (150 рублей - льготный билет).
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00, Четверг с 13:00 до 21:00
Понедельник - выходной.
Адрес: Красноармейская, 15

 

Фото в выставки (Евгений Шаров):

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