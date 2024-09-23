Музей Модерна и Галерея Виктория представили выставку  «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство».

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21 сентября в Музее Модерна открылась выставка «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство».



Музей Модерна и Галерея Виктория представили выставку, посвященную символистской поэтике в современном искусстве. Экспозицию составили работы известных художников из разных регионов России. Выставочное пространство поделено на четыре локации: “Катакомбы”, “Таинственный лес”, “Пустой город” и “Элизиум”, где современные живопись, графика и инсталляции соседствуют с видеоиграми, которые создали художники.



Символизм во многом был проявлением художественной утопии, созданием мира, в котором стирались социальные и религиозные границы, а в фантастических пейзажах бродили архетипические персонажи. Этот мир равенства, всевластия добра и зла и бессмертия души напоминает нам о современных компьютерных играх, которые являются неотъемлемой частью эстетики «нового символизма».



Выставка включает в себя произведения четырнадцати самарских, петербургских, нижегородских и московских авторов, которые используют в своих работах опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.



Выставка проходит на втором этаже Музея Модерна и продлиться до 8 декабря. Вход на выставку 200 рублей (150 рублей - льготный билет).

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00, Четверг с 13:00 до 21:00

Понедельник - выходной.

Адрес: Красноармейская, 15

Фото в выставки (Евгений Шаров):