Музей имени Алабина приглашает на выставку фотографа Владимира Лагранжа 

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В рамках региональной программы Галерея Люмьер и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа (1939-2022) - автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х.

Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, - расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства «Магнум».

Более ста работ автора, начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, позволят зрителю уловить перемены в настроениях сменяющих друг друга периодов истории. Ретроспектива покажет как классические, знакомые каждому кадры - «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962) - так и менее известные работы. Выставка охватила около сорока лет творчества Лагранжа и отразила развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы. Лагранж с самого детства был увлечен фотографией – снимал своих школьных товарищей и пейзажи курортного Крыма. Неудивительно, что, придя в Фотохронику ТАСС в 1959 году в качестве ученика, он довольно быстро стал штатным фотографом. Его снимки публиковались в газете «Правда», «Литературной газете», немецкой «Die Fraie Welt», журнале «Советское фото» и журнале «Советский Союз», где он проработал более 20 лет.

Отказываясь от постановочных, «застылых» кадров, Лагранж создавал портрет эпохи - с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства. «Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов…их жизнью, причем предельно правдиво», - писал он. Честный, искренний взгляд Лагранжа отрицал пропаганду советского образа жизни, но воспевал будни «маленького человека», раскрывал лирику повседневности, пользуясь новым фотографическим языком. Следуя за взглядом фотографа сквозь десятилетия, зритель станет свидетелем перемен советской, а затем и российской жизни. Но, вне зависимости от настроений эпох, Лагранж всегда смотрел на объект съемки с симпатией и сочувствием, даже в трудные годы улавливая поэзию жизни, сообщает пресс-служба СОИКМ им. П.В. Алабина.

Выставка откроется 26.01.2023 в 19.00

Цена билета: взрослый 300,

студенческий 100,

пенсионерам 100.

Фото: пресс-служба СОИКМ им. П.В. Алабина