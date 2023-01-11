Музей имени Алабина приглашает на выставку агатов

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Выставка открыта с 24 декабря 2022 года и продлится до 21 апреля 2023 года.

«Бразильские агаты» – это уникальная по размеру, цветовой гамме и качеству обработки минералогическая коллекция, представленная полированными срезами природных агатов. Вес самого крупного экземпляра около 22 кг. Каждый срез обрамлен в раму с внутренней подсветкой, в результате чего стали видны все тонкости строения агатов, их неповторимый рисунок.

Состав и строение этого поделочного камня очень неоднозначен и отличается большим разнообразием, образованный слоями главным образом халцедона. Многообразие его расцветок обусловлено различными примесями силикатов, карбонатов, оксидов и гидроксидов железа. Считается, что название происходит от реки Ахатес (др. греч.) на о.Сицилия, другое толкование — от греческого «агатес» — счастливый.

В пейзажных агатах можно увидеть очертания леса, озера, горных массивов; облачных - подобие неба с плывущими облаками; звездчатые позволяют прочувствовать глубину ночного звездного неба, а руинные рассмотреть очертания старинных замков, разрушенных башен.

На выставке мы покажем и коллекцию минералов, волжских и российских агатов из фондов Музея имени Алабина.

Будут представлены около 50 образцов. География: Чукотка, Урал, Тиманский Кряж и Казахстан, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея