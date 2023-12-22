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Музей "Детская картинная галерея" в Самаре: программа новогодних мероприятий
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Музей "Детская картинная галерея" в Самаре: программа новогодних мероприятий

22 декабря 2023 16:19
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31 декабря, 1, 7 января - музей закрыт.

2-6 и 8-31 января

ВЫСТАВКА «КЛОДТЫ И ЩЕРБАЧЕВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ГОРОДА» 6+

На выставке познакомимся с Самарой 19 века: побываем в гостиной и детской у Клодтов, заглянем в мастерскую архитектора Щербачева и «пройдемся» по самарским улицам, на которых в образах горожан выступят куклы из новой коллекции «Эксклюзивной куклы особняка Клодта», которая так и называется: «Город и горожане» - представители разных самарских сословий конца 19 - начала 20 века. Детей ждут задания и игры в залах выставки, а в «детской» представлены реплики старинных игрушек и игр, в которые можно сыграть и проверить себя на ловкость и смекалку.

Билеты: школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб., дошкольники - бесплатно. Экскурсионное обслуживание - 300 руб. с группы (от 1 человека). Для групп более 10 человек экскурсионное обслуживание бесплатно (кроме групп дошкольников). На экскурсии необходима предварительная запись по телефону 332-43-98.

РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ
31 декабря, 1, 7 января - музей закрыт
со 2 по 6 января - 9.00-18.00 (касса до 17.30)
с 8 января - обычный режим:
по четвергам 9.00-20.00
в остальные дни 9.00-18.00
Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея

Адрес музея: ул. Куйбышева, 139

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 332-43-98

3 января

11.30-12.30

МАСТЕР-КЛАСС «ГОРОД СНЕГОВИКОВ» 6+

Графика маркером и гелевой ручкой на бумаге за мольбертом

Детский билет: 300₽

3 января

13.30-14.30

МАСТЕР-КЛАСС «КОТЫ И СНЕЖИНКИ» 6+

Графика маркером и гелевой ручкой на бумаге за мольбертом

Детский билет: 300₽

3 января

15.30-16.30

МАСТЕР-КЛАСС «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 6+

Рисунок гуашью на бумаге

за мольбертом

Детский билет: 300₽

4 января

11.30-12.30

МАСТЕР-КЛАСС «ЩЕЛКУНЧИК И ЛОШАДКА» 7+

Роспись двух елочных игрушек из гипса

Детский билет: 400₽

4 января

13.30-14.30

МАСТЕР-КЛАСС «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШАР» 8+

Роспись елочного шара – рождественские мотивы

Детский билет: 350₽

4 января

15.30-16.30

МАСТЕР-КЛАСС «ЗИМНИЕ КАРТИНКИ» 9+

Роспись елочного шара – совушка, снегирь, снеговик …

Детский билет: 350₽

5 января

11.30-12.15 и 13.30-14.15

МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ» 6+

Рисунок песком на световом столе

Детский билет: 200₽

5 января

12.00-13.30

КВИЗ «ЗАГАДКИ О ЗАГАДКАХ»

для детей 8-12 лет с родителями

Лекция-игра, на которой будем разгадывать дореволюционные и советские загадки и разбираться, как они появились и зачем были нужны людям.

Билет: детский - 200₽, взрослый - 200₽

5 января

15.00-16.00

ЛЕКЦИЯ «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА - ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» 8+

История появления ели в доме и елочной игрушки. Игрушки разных периодов на фото и вживую.

Детский билет: 150₽

Взрослый билет: 200₽

5 января

15.30-17.00

МАСТЕР-КЛАСС «ВРЕМЯ ПАВЛИНА» 10+

Этюд акрилом в стиле авангард

Детский билет: 400₽

Взрослый билет: 400₽

6 января

11.30-12.30

МАСТЕР-КЛАСС «ЗВЕЗДОЧКИ» 6+

Лепка из глины – новогоднее украшение

Детский билет: 600₽

6 января

13.30-14.30

МАСТЕР-КЛАСС «ТАРЕЛОЧКА С ДРАКОНОМ» 7+

Лепка из глины и роспись ангобом по-сырому

Детский билет: 600₽

6 января

15.30-17.00

МАСТЕР-КЛАСС «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК» 8+

Лепка из глины

Детский билет: 700₽

8 января

11.30-12.15 и 13.30-14.15

МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ» 6+

Рисунок песком на световом столе

Детский билет: 200₽

8 января

15.30-16.30

МАСТЕР-КЛАСС «ЗИМНИЕ ПТИЦЫ» 9+

Рисунок акрилом на тонированной бумаге за мольбертом

Детский билет: 350₽

Взрослый билет: 350₽

 

Теги: Самара

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