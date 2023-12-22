Музей "Детская картинная галерея" в Самаре: программа новогодних мероприятий

2-6 и 8-31 января
ВЫСТАВКА «КЛОДТЫ И ЩЕРБАЧЕВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ ГОРОДА» 6+
На выставке познакомимся с Самарой 19 века: побываем в гостиной и детской у Клодтов, заглянем в мастерскую архитектора Щербачева и «пройдемся» по самарским улицам, на которых в образах горожан выступят куклы из новой коллекции «Эксклюзивной куклы особняка Клодта», которая так и называется: «Город и горожане» - представители разных самарских сословий конца 19 - начала 20 века. Детей ждут задания и игры в залах выставки, а в «детской» представлены реплики старинных игрушек и игр, в которые можно сыграть и проверить себя на ловкость и смекалку.
Билеты: школьники, студенты, пенсионеры – 150 руб., взрослые – 200 руб., дошкольники - бесплатно. Экскурсионное обслуживание - 300 руб. с группы (от 1 человека). Для групп более 10 человек экскурсионное обслуживание бесплатно (кроме групп дошкольников). На экскурсии необходима предварительная запись по телефону 332-43-98.
РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ
31 декабря, 1, 7 января - музей закрыт
со 2 по 6 января - 9.00-18.00 (касса до 17.30)
с 8 января - обычный режим:
по четвергам 9.00-20.00
в остальные дни 9.00-18.00
Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея
Адрес музея: ул. Куйбышева, 139
НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 332-43-98
3 января
11.30-12.30
МАСТЕР-КЛАСС «ГОРОД СНЕГОВИКОВ» 6+
Графика маркером и гелевой ручкой на бумаге за мольбертом
Детский билет: 300₽
3 января
13.30-14.30
МАСТЕР-КЛАСС «КОТЫ И СНЕЖИНКИ» 6+
Графика маркером и гелевой ручкой на бумаге за мольбертом
Детский билет: 300₽
3 января
15.30-16.30
МАСТЕР-КЛАСС «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 6+
Рисунок гуашью на бумаге
за мольбертом
Детский билет: 300₽
4 января
11.30-12.30
МАСТЕР-КЛАСС «ЩЕЛКУНЧИК И ЛОШАДКА» 7+
Роспись двух елочных игрушек из гипса
Детский билет: 400₽
4 января
13.30-14.30
МАСТЕР-КЛАСС «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШАР» 8+
Роспись елочного шара – рождественские мотивы
Детский билет: 350₽
4 января
15.30-16.30
МАСТЕР-КЛАСС «ЗИМНИЕ КАРТИНКИ» 9+
Роспись елочного шара – совушка, снегирь, снеговик …
Детский билет: 350₽
5 января
11.30-12.15 и 13.30-14.15
МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ» 6+
Рисунок песком на световом столе
Детский билет: 200₽
5 января
12.00-13.30
КВИЗ «ЗАГАДКИ О ЗАГАДКАХ»
для детей 8-12 лет с родителями
Лекция-игра, на которой будем разгадывать дореволюционные и советские загадки и разбираться, как они появились и зачем были нужны людям.
Билет: детский - 200₽, взрослый - 200₽
5 января
15.00-16.00
ЛЕКЦИЯ «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА - ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» 8+
История появления ели в доме и елочной игрушки. Игрушки разных периодов на фото и вживую.
Детский билет: 150₽
Взрослый билет: 200₽
5 января
15.30-17.00
МАСТЕР-КЛАСС «ВРЕМЯ ПАВЛИНА» 10+
Этюд акрилом в стиле авангард
Детский билет: 400₽
Взрослый билет: 400₽
6 января
11.30-12.30
МАСТЕР-КЛАСС «ЗВЕЗДОЧКИ» 6+
Лепка из глины – новогоднее украшение
Детский билет: 600₽
6 января
13.30-14.30
МАСТЕР-КЛАСС «ТАРЕЛОЧКА С ДРАКОНОМ» 7+
Лепка из глины и роспись ангобом по-сырому
Детский билет: 600₽
6 января
15.30-17.00
МАСТЕР-КЛАСС «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК» 8+
Лепка из глины
Детский билет: 700₽
8 января
11.30-12.15 и 13.30-14.15
МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ» 6+
Рисунок песком на световом столе
Детский билет: 200₽
8 января
15.30-16.30
МАСТЕР-КЛАСС «ЗИМНИЕ ПТИЦЫ» 9+
Рисунок акрилом на тонированной бумаге за мольбертом
Детский билет: 350₽
Взрослый билет: 350₽