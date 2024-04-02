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МТС и ГИТИС проведут онлайн-отбор для абитуриентов из Самарской области

2 апреля 2024 12:55
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МТС и ГИТИС проведут онлайн-отбор для абитуриентов из Самарской области

Самара, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о проведении онлайн-отбора для абитуриентов Самарской области.  Встречи педагогов ведущего театрального вуза страны со старшеклассниками и выпускниками школ пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления.

18 и 19 апреля для самарских школьников пройдет онлайн-отбор на актерский факультет при участии старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой. Регистрация доступна по ссылке. Желающим принять участие в этом отборочном туре необходимо заранее подготовить чтецкую программу, которая состоит из небольшой по объему басни, стихотворения и прозы. Дополнительно абитуриентам могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить танец.

19 апреля состоится первичный отбор на факультет сценографии (кафедра искусства грима). Его проведет художественный руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Евгения Малинковская. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поступающим нужно выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена и нарисовать эскиз грима персонажа в любой технике.

«Самарская область – настоящая кузница кадров в сфере искусства, с нашим регионом связано много выдающихся имен режиссеров, актеров театра и кино. Благодаря совместному цифровому проекту МТС и ГИТИС расширяются образовательные возможности, а мечты молодежи о сцене становятся реальностью. Интерес к онлайн-отборам в Самаре, Тольятти и Сызрани традиционно на высоком уровне и каждый год аудитория становится только шире. Есть успешные примеры, когда наши местные ребята были рекомендованы для поступления: в 2020 году высокую оценку на прослушивании получили Валерия Лих из Сызрани и школьница из Самары Алина Латыпова. Желаю молодым талантам успехов и удачи на онлайн-отборе», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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