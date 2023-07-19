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Молодые музыканты региона станут участниками образовательной программы «Академия Юрия Башмета»

19 июля 2023 19:19
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Для участников это станет новой ступенью в их профессиональном развитии и запомнится на долгие годы.

16 июля в Крыму стартовала программа «Академия Юрия Башмета», объединившая молодых творцов со всей России, чтобы повысить востребованность новой академической музыки. Знаковым событием станет фестиваль классической музыки «Звезды Меганома» и выступление симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Программа продлится по 23 июля, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Участие в программе примут музыканты из Самарской области. Для участников это станет новой ступенью в их профессиональном развитии и запомнится на долгие годы.

Авторская программа «Академия Юрия Башмета» в Академии творческих индустрий «Меганом» — это полноценный образовательный курс под кураторством лучших мастеров музыкальной индустрии для молодых дирижеров, звукорежиссеров, артистов оркестра и композиторов. Основной миссией обучения является поддержка молодых профессионалов и повышение интереса к новой академической музыке в России. Идейным вдохновителем и руководителем образовательной программы выступает альтист, дирижер, Герой Труда РФ, Народный артист СССР, Легенда Тавриды, лауреат четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми» Юрий Башмет.

Образовательная программа пройдет с 16 по 23 июля на площадке Академии «Меганом». Участников курса ждет серия мастер-классов и практикумов в области исполнительского мастерства и создания композиций от руководителей и артистов лучших коллективов страны. В течение недели участники программы будут оттачивать свои музыкальные навыки игры на музыкальных инструментах и создавать собственные произведения. По итогам образовательной программы при поддержке музыкального лейбла арт-кластера «Таврида» будет выпущен сборник авторских композиций молодых музыкантов.

Ключевым событием программы станет Первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», который откроет новые имена современного академического искусства. Фестиваль проводится в поддержку молодых имен и отечественной музыкальной культуры. Частью фестиваля станут камерные концерты квартетов участников симфонического оркестра. В основу музыкальной программы войдут произведений молодых российских композиторов и признанные шедевры классической музыки.

Фестиваль откроется 20-го июля выступлением музыкантов на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов в Артеке.

«Программа Академии «Меганом» разработана совместно с лучшими музыкантами России, чтобы передать весь накопленный опыт следующему поколению композиторов, дирижеров и исполнителей. Симфоническая музыка в нашей стране развивается, обретает совершенно новое звучание и форму. В Академии «Меганом» мы поддерживаем талантливых музыкантов и их авторскую музыку, направляем и продвигаем их творчество. В рамках Фестиваля «Звезды Меганома» участники смогут поделиться своими творениями с широкой аудиторией. Уверены, что программа станет новой ступенью в их профессиональном развитии и запомнится на долгие годы», — рассказал руководитель программы Юрий Башмет.

Завершится Фестиваль классической музыки «Звезды Меганома» 22 июля большим концертом симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов сыграют в закатные часы прямо на побережье пляжа «Академический». К команде мэтра и Легенды Тавриды в качестве дирижеров присоединятся молодые и перспективные участники образовательной программы.

Подробнее здесь.

 

Фото:   минкульт СО

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