Минкульт СО: анонс культурных событий недели

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Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия.



21 августа в 13:00 в Самарском зоопарке стартует программа ко Дню козы. На мероприятии посетителям расскажут о диком предке козы, о особенностях поведения этих домашних животных и о наиболее интересных породах. Познакомят с карликовыми камерунскими козами и с одной из самых крупных пород - зааненскими козами. Козочек можно будет угостить яблоками, морковкой, сушками и погладить. Маленькие гости зоопарка смогут принять участие в конкурсах и викторинах о домашних животных.



22 августа в 10:30 Самарская областная библиотека для слепых на площадке Центральной районной библиотеки с.Кинель проведет мероприятие «Под символом славным могучей державы»: патриотический час ко дню российского флага. Событие приурочено ко Дню России. Читатели узнают историю российского флага, примут участие в викторине о флагах России, Самарской области и Кинель-Черкасского района.



22 августа в 15:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет акция ко Дню Государственного флага «Гордо реет флаг России» для детей от 5 до 14 лет и патриотический час «Белый, синий, красный!» для детей от 5 до 7 лет. Центральным событием в 15:00 станет мастер-класс по изготовлению окопных (блиндажных) свечей «Своих не бросаем». Также все гости библиотеки в этот день смогут ознакомиться с книгами на интерактивной выставке «Флаг моей страны».



22 августа в 17:30 на ул .Кадровая, 43 г.Сызрань состоится концерт ко Дню Государственного флага, проведет праздничную программу ДК «Авангард».



23 августа в 12:00 в структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г. Сызрань состоится мероприятие «Трижды славный герой» к 80-летию со дня окончания Курской битвы. Оно посвящено И.Г. Драченко, Герою Советского Союза, участнику битвы. Слушатели узнают удивительную историю этого мужественного человека, который прошел сквозь ужасы немецкого плена, потерял один глаз, но продолжал совершать боевые вылеты наравне с другими, и за один год стал кавалером Ордена Славы трёх степеней. В ходе мероприятия будут использованы фрагменты документального фильма «Курская битва. Время побеждать».



23 августа в 12:00 Самарская областная детская библиотека приглашает детей от 5 до 14 лет на программу «Динозавры в библиотеке». Весь день будут работать интерактивные книжные выставки «Парад динозавров!» и «Трицератопс и компания». Также в программе «Самарский край во времена динозавров. Сокровища под ногами»: палеонтологическое путешествие с участием сотрудника национального парка «Самарская Лука» и игра «Литературные раскопки юных палеонтологов». Участники АРТ-студии нарисуют своих Стегозавров, Диплодоков и Гуаньлунов. В завершении дня дети и родители смогут посмотреть познавательный 3D-фильм «Прогулки с динозаврами».



24 августа в 11:00 в обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г.Похвистнево состоятся фольклорные посиделки «Пришли Спасы - готовь припасы». Участники мероприятия познакомятся с традициями празднования трех Спасов, с интересными фактами о меде и пчелах, о яблоках, узнают народные приметы, связанные со сбором урожая, примут участие в конкурсах.



24 августа в 13:00 в обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г. Чапаевск состоится информационно-музыкальный час «Славим мы величие учителя». Участники поговорят об особенном отношении к учителям на протяжении веков: в древнем Риме, Древней Руси, в царской России и в настоящее время; о престиже педагога, «откроют» летопись памятных дат и лиц наших соотечественников - педагогов, которые всю жизнь отдали служению профессии учителя.



24 августа в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на проект «Лето с библиотекой». Посетителей ждет увлекательная программа: «Путешествие в главное мкнигохранилище региона» (экскурсия), путешествие по стране русского языка «Говорим грамотно».



С 16:00 до 18:00 в библиотеке состоится отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Организаторы конкурса предлагают всем желающим быстро, за 60 секунд, прочитать отрывок художественного произведения вслух, не растеряв при этом смысл прочитанного.



В 18:00 библиотека приглашает на арт-лекцию "Литературно-музыкальный журнал "Кругозор" как явление культуры второй половины ХХ века" в рамках культурно-просветительского цикла «Беседы об искусстве».



24 августа в 15:00 Самарская областная детская библиотека приглашает на мастер-класс «Волжский, кряжистый, могучий» в рамках межрегионального конкурса детских творческих работ «Экочудо».



В 16:00 в библиотеке состоится встреча «Здравствуй лето красное – безопасное!». В этот раз читатели встретятся с сотрудником отделения пропаганды безопасности дорожного движения и поговорят о правилах дорожного движения.



24 августа 18:00 на набережной Сызранского кремля состоится мастер-класс от ДК «Художественный».



25 августа в 17:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится экскурсия «Камера, мотор!». Тематическая экскурсия расскажет посетителям о основных страницах развития отечественного кинематографа, от «Понизовой вольницы» 1908 года до современных фильмов.



С 25 по 27 августа 2023 года в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре пройдет губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Программа включает экспертную пленарную сессию, круглые столы, открытую конференцию регионального ритейла в сфере моды, выставку-продажу продукции участников, тематические мастер-классы, выставку театральных и сценических костюмов, показы сезонных коллекций.



25 августа в 18:00 на площадке кинотеатра «Художественный» Самарская областная библиотека для слепых совместно с Агентством социокультурных технологий проведут специальный показ фильма с тифлокомментариями. Перед показом фильма в 17.00 организаторы приглашают всех желающих посетить экскурсию по Центру российской кинематографии «Художественный».



26 августа в 12:00 Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на сборный мастер-класс «Создай герб своей семьи». В рамках мастер-класса юные посетители смогут узнать историю возникновения герба в России и своими руками создать герб в технике аппликации.



26 августа зрители кинотеатра «Художественный» получат уникальную возможность бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2022-23 годов в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню Российского кино. Вход свободный.



В программе показов:



- 17.00 - «Чебурашка» (6+):



- 19.00 - «Вызов» (12+);



- 22.00 - «Праведник» (12+).



27 августа в 1:00 состоится экскурсия с фонариками: истории старого кинотеатра



Совместно с музеем Эльдара Рязанова в рамках «Ночи кино»:



- 20.00 – образовательный кинолекторий киноведа Кирилла Горячка (г. Москва) «Дзига



Вертов. Школа Киноков»;



- 21.00 - показ фильма «Человек с киноаппаратом» (СССР, 1929, документальный, 0+) реж. Д. Вертов). Вход свободный (по записи). Запись по телефону: 332-05-16.



26 августа в 18:00 в зале Дворца культуры «Тольяттиазот» г.Тольятти состоится концерт «Лето в босанове». Исполнители - Джаз-оркестр Тольяттинской государственной филармонии и вокалистки Ольга Денщикова и Наталья Сорокина.



27 августа в 16:00 Музей Модерна приглашает на экскурсию по выставке одежды рубежа ХIХ-ХХ веков из коллекции Андрея Болдырева «Cцены городской жизни».



27 августа в 17:00 в зале Дворца культуры «Тольяттиазот» г.Тольятти состоится концерт «С Россией в сердце». Исполнители: Александра Одинцова, Ольга Антонова, Любовь Портынина, Роман Аббасов, Игорь Супрунов, Павел Дудин, Екатерина Лунькова, Русский оркестр Тольяттинской государственной филармонии.

Фото: минкульт Самарской области