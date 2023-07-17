 Минкульт СО: анонс культурных событий недели

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Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия.

17 июля в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдут мероприятия ко Дню Самарской символики для детей от 5 до 14 лет. В течение дня гости библиотеки смогут познакомиться основными геральдическими, народными и неформальными символами Самарской области. Можно будет пройти квест на знание символов малой родины, познакомиться с книгами о нашем регионе и прочитать легенды и сказки Самарской области.

17 июля в 16:00 стартует концерт «Прекрасным летним вечером» в Краеведческом музее г.Сызрань.

17 июля в 18.00 в сквере ДЦ «Русич» г.Тольятти состоится концертная программа, посвященная Дню Самарской символики «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Зрителям представят легенды и былины, песни и сказы жителей Самарской луки. В программе - выступления клуба юных организаторов досуга «Праздничный саквояж», вокальной студии «Вечер» и «ДиВиСи», инструментального дуэта «Рашен Калабашен».

18 июля в 15:00 Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина г.Тольятти приглашает на мастер-класс по скетчингу. Участники познакомятся с современной и популярной техникой быстрого рисунка, позволяющей по-новому взглянуть на привычные объекты. Сюжетами рисунков станет городская среда: архитектура, городские и природные пейзажи, скверы и парки, общественные здания и их фрагменты.

19 июля в 12:00 Центральная городская библиотека им. Е.И. Аркадьева г.Сызрань приглашает на открытие художественной выставки «Старые мастера Сызрани – юбиляры 2023 года».

19 июля в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча-диалог для детей в возрасте от 6 до 14 лет, родителей о правилах поведения детей и подростков в летний период с участием сотрудника МЧС в рамках цикла профилактических встреч «Безопасное лето».

19 июля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет заседание TALKового книжного клуба по случаю 130 - летия со дня рождения Владимира

Маяковского. В программе вечера: разговор о творчестве Владимира Маяковского; актерское чтение его стихов; беседа о новых поисках пути искусства на рубеже 19-20 веков, о футуризме; мастер-класс по созданию авангардных картин.

19 июля в 18:00 в Выставочном зале Самарского отделения «Союза Художников России» открывается Выставка живописи и графики Евгении Тарасовой «Живописное лето».

20 июля в 11:00 в обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г. Тольятти состоится литературно-музыкальный вечер «Последние романтики ушедшего века».

20 июля в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует проект «Лето в библиотеке». В программе экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона» и просмотр экспозиции «АзБука в разные века». Возможно посещение по Пушкинской карте.

20 июля в 16:45 кинотеатр «Художественный» приглашает на кинопоказ проекта «Корейский квартал», в рамках которой зрители увидят фильм «Малышка на драйве» - экшн-боевик с бесстрашной девушкой в главной роли, которая ранее сыграла в «Паразитах».

20 июля в 18:30 музей Модерна приглашает на концерт «Звучание души. Исполнители — гости из Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Лейла Эйвазова (сопрано) и Татьяна Жирихина (фортепиано).

20 июля в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится "Молодежный проспект", посвященный чтению, книгам и поэзии. В программе встречи: 19:00 Книжный сомелье с самарской поэтессой Полиной Ярыгиной. В 20:00 "Открытый микрофон". Декламация поэтических произведений и отрывков из прозы любимых книг читателей. Прочитать произведение можно по предварительной записи, прислав заявку на почту pr@soub.ru. До 21 часа - работа читального зала, настольные и подвижные игры на свежем воздухе, раскраски.

20 июля в 19.00 киноклуб «Треугольник» в кинотеатре «Художественный» приглашает на показ французской исторической мелодрамы «Жанна Дюбарри». Это первый фильм с актером Джонни Деппом после прошлогоднего судебного скандала с участием его бывшей жены. Лектор - известный российский кинокритик Феликс Зилич.

21 июля в 17:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится экскурсия «Жизнь женщины от княгини до императрицы». Посетители на экскурсии смогут узнать об истории роли женщин в истории нашего государства, их положении в разные исторические периоды.

22 июля в 12:00 в Доме-музее Фрунзе пройдет мастер-класс «Потешные», на котором посетители научатся создавать своими руками солдатика из бумаги, а также познакомятся с элементами настольной игры в солдатики.

22 июля в 12:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится сборный квест «Легенды Жигулей», который поможет участникам окунуться в историю Самарского края. В 13:00 стартует сборный мастер-класс «Аленький цветочек», который предложит посетителям создание поделки в технике аппликации по мотивам русских народных сказок.

22 июля в 17:00 Центр творчества «Библиотек Тольятти» «Голосова, 20» приглашает на День усадьбы Орловых-Давыдовых. В этот вечер состоится открытие выставки работ современных тольяттинских художников, созданных на пленэре непосредственно возле Усадьбы, отразившей ее в разных формах, стилях и техниках. Также в программе лекция Марии Иноземцевой, младшего научного сотрудника музея истории Усольского края об исторических событиях, решениях и катастрофах, чьими свидетелями была усадьба Орловых-Давыдовых, и лекция куратора волонтеров проекта Анны Головлевой о своей волонтерской работе и о том, почему молодежь все чаще интересуется краеведением в XXI веке. Завершит вечер атмосферный концерт.

23 июля в 13:00 стартует VII межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Энколпион» (XV век). Мероприятие проедет в с. Сергиевск (оз. Банное) Сергиевского района Самарской области и включит в себя постановочные сражения, тематические мастер-классы, выступление музыкальной фолк-группы и многое другое.

23 июля в 16:00 в музее Модерна состоится финисаж выставки, посвященной 165-летию архитектора Александра Щербачева «Строитель Самары».

Фото: пресс-служба Самарской филармонии