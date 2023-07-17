Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани психологом Ириной Хурсюк с несовершеннолетними осужденными проведена беседа на тему профилактики суицида среди подростков.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»
Отборочный этап Чемпионата в Самарской области по компетенции «Переработка нефти и газа» завершится 20 июля.
В Самарской области начался отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 
Энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.
Старшеклассники областной столицы посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС
Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия. 
 Минкульт СО: анонс культурных событий недели
В матчевой встрече поклонников бокса ждет красочное шоу с участием сильнейших спортсменов. Бои пройдут в семи весовых категориях.
«Бокс на Волге»: в Самаре пройдет матчевая встреча между командами России и Сербии
Следующий матч тольяттинский "Акрон" проведет в Астрахани против команды "Волгарь", встреча запланирована на 23 июля.
Тольяттинский "Акрон" начал сезон с победы
Это был яркий, красивый и очень динамичный праздник.
«РКС-Самара» приняли участие в соревнованиях на лодках-драконах в Тольятти
У подростков от 14 лет до 17 лет включительно есть возможность временно трудоустроиться с помощью службы занятости.
В этом году уже более 5000 подростков получили первый профессиональный опыт в организациях региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.12
-0.06
EUR 101.2
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Минкульт СО: анонс культурных событий недели

17 июля 2023 15:53
89
Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия. 

Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия. 

17 июля в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдут мероприятия ко Дню Самарской символики для детей от 5 до 14 лет. В течение дня гости библиотеки смогут познакомиться основными геральдическими, народными и неформальными символами Самарской области. Можно будет пройти квест на знание символов малой родины, познакомиться с книгами о нашем регионе и прочитать легенды и сказки Самарской области.
17 июля в 16:00 стартует концерт «Прекрасным летним вечером» в Краеведческом музее г.Сызрань.
17 июля в 18.00 в сквере ДЦ «Русич» г.Тольятти состоится концертная программа, посвященная Дню Самарской символики «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Зрителям представят легенды и былины, песни и сказы жителей Самарской луки. В программе - выступления клуба юных организаторов досуга «Праздничный саквояж», вокальной студии «Вечер» и «ДиВиСи», инструментального дуэта «Рашен Калабашен».
18 июля в 15:00 Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина г.Тольятти приглашает на мастер-класс по скетчингу. Участники познакомятся с современной и популярной техникой быстрого рисунка, позволяющей по-новому взглянуть на привычные объекты. Сюжетами рисунков станет городская среда: архитектура, городские и природные пейзажи, скверы и парки, общественные здания и их фрагменты.
19 июля в 12:00 Центральная городская библиотека им. Е.И. Аркадьева г.Сызрань приглашает на открытие художественной выставки «Старые мастера Сызрани – юбиляры 2023 года».
19 июля в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча-диалог для детей в возрасте от 6 до 14 лет, родителей о правилах поведения детей и подростков в летний период с участием сотрудника МЧС в рамках цикла профилактических встреч «Безопасное лето».
19 июля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет заседание TALKового книжного клуба по случаю 130 - летия со дня рождения Владимира
Маяковского. В программе вечера: разговор о творчестве Владимира Маяковского; актерское чтение его стихов; беседа о новых поисках пути искусства на рубеже 19-20 веков, о футуризме; мастер-класс по созданию авангардных картин.
19 июля в 18:00 в Выставочном зале Самарского отделения «Союза Художников России» открывается Выставка живописи и графики Евгении Тарасовой «Живописное лето».
20 июля в 11:00 в обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых в г. Тольятти состоится литературно-музыкальный вечер «Последние романтики ушедшего века».
20 июля в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует проект «Лето в библиотеке». В программе экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона» и просмотр экспозиции «АзБука в разные века». Возможно посещение по Пушкинской карте.
20 июля в 16:45 кинотеатр «Художественный» приглашает на кинопоказ проекта «Корейский квартал», в рамках которой зрители увидят фильм «Малышка на драйве» - экшн-боевик с бесстрашной девушкой в главной роли, которая ранее сыграла в «Паразитах».
20 июля в 18:30 музей Модерна приглашает на концерт «Звучание души. Исполнители — гости из Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Лейла Эйвазова (сопрано) и Татьяна Жирихина (фортепиано).
20 июля в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится "Молодежный проспект", посвященный чтению, книгам и поэзии. В программе встречи: 19:00 Книжный сомелье с самарской поэтессой Полиной Ярыгиной. В 20:00 "Открытый микрофон". Декламация поэтических произведений и отрывков из прозы любимых книг читателей. Прочитать произведение можно по предварительной записи, прислав заявку на почту pr@soub.ru. До 21 часа - работа читального зала, настольные и подвижные игры на свежем воздухе, раскраски.
20 июля в 19.00 киноклуб «Треугольник» в кинотеатре «Художественный» приглашает на показ французской исторической мелодрамы «Жанна Дюбарри». Это первый фильм с актером Джонни Деппом после прошлогоднего судебного скандала с участием его бывшей жены. Лектор - известный российский кинокритик Феликс Зилич.
21 июля в 17:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится экскурсия «Жизнь женщины от княгини до императрицы». Посетители на экскурсии смогут узнать об истории роли женщин в истории нашего государства, их положении в разные исторические периоды.
22 июля в 12:00 в Доме-музее Фрунзе пройдет мастер-класс «Потешные», на котором посетители научатся создавать своими руками солдатика из бумаги, а также познакомятся с элементами настольной игры в солдатики.
22 июля в 12:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится сборный квест «Легенды Жигулей», который поможет участникам окунуться в историю Самарского края. В 13:00 стартует сборный мастер-класс «Аленький цветочек», который предложит посетителям создание поделки в технике аппликации по мотивам русских народных сказок.
22 июля в 17:00 Центр творчества «Библиотек Тольятти» «Голосова, 20» приглашает на День усадьбы Орловых-Давыдовых. В этот вечер состоится открытие выставки работ современных тольяттинских художников, созданных на пленэре непосредственно возле Усадьбы, отразившей ее в разных формах, стилях и техниках. Также в программе лекция Марии Иноземцевой, младшего научного сотрудника музея истории Усольского края об исторических событиях, решениях и катастрофах, чьими свидетелями была усадьба Орловых-Давыдовых, и лекция куратора волонтеров проекта Анны Головлевой о своей волонтерской работе и о том, почему молодежь все чаще интересуется краеведением в XXI веке. Завершит вечер атмосферный концерт.
23 июля в 13:00 стартует VII межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Энколпион» (XV век). Мероприятие проедет в с. Сергиевск (оз. Банное) Сергиевского района Самарской области и включит в себя постановочные сражения, тематические мастер-классы, выступление музыкальной фолк-группы и многое другое.
23 июля в 16:00 в музее Модерна состоится финисаж выставки, посвященной 165-летию архитектора Александра Щербачева «Строитель Самары».

 

Фото:   пресс-служба Самарской филармонии

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
527
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1695
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
3181
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
565
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
14 июля 2023  09:36
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
887
Весь список