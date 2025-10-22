Министр культуры Самарской области провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре покрасили крышу цирка
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Министр культуры Самарской области провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

22 октября 2025 19:56
174
Министр культуры Самарской области провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение реализации проекта «Пушкинская карта» в Самарской области.

Проект «Пушкинская карта» направлен на поддержку культурного просвещения молодежи, предоставляя им возможность посещать театры, художественные галереи и другие культурные мероприятия. Это не только способствует развитию интереса к искусству среди молодежи, но и помогает популяризировать культурные события, происходящие в регионе.

Ирина Калягина отметила важность активного участия учреждений культуры в реализации этого проекта. Она призвала коллег активнее включаться в организацию мероприятий, которые могут заинтересовать молодежь. Это может быть как проведение специальных акций для обладателей «Пушкинской карты», так и разработка новых программ и выставок, направленных на привлечение внимания молодежной аудитории.

Кроме того, министр отметила важность сотрудничества между учреждениями культуры и образовательными организациями для проведения культурных мероприятий, которые помогут формировать у подростков и студентов интерес к искусству и культуре. А также обратила внимание на изменения в работе федерального проекта.

«Со следующего года программа «Пушкинская карта» меняет оператора с Почта банка на ВТБ. Изменения затронут как пользователей Пушкинской карты, так и учреждения культуры, участвующие в программе. Я прошу вас взять на контроль вопрос перехода участников программы до 1 января 2026 года, чтобы продолжить работу с Пушкинской картой», - отметила Ирина Евгеньевна.

По результатам работы в 2025 году благодарственным письмом министерства культуры «За вклад в реализацию программы «Пушкинская карта» на территории Самарской области и повышение культурной грамотности и духовное развитие молодежи региона» были отмечены муниципальные учреждения культуры:

✔️Театр драмы «Камерная сцена» г. Самара;
✔️Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б.Дроздова г. Тольятти;
✔️Сергиевский историко-краеведческий музей;
✔️Культурно-досуговый центр «Юность» г. Отрадный;
✔️Учреждения культуры городского округа Сызрань.

По окончании рабочего совещание участники посетили выставку из собрания Русского музея – картины русского художника Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге». Выставка проходит в Самарском художественном музее до 23 ноября.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
116
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
137
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
179
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
252
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
210
Весь список