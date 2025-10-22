Министр культуры Самарской области провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

174

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований региона.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение реализации проекта «Пушкинская карта» в Самарской области.

Проект «Пушкинская карта» направлен на поддержку культурного просвещения молодежи, предоставляя им возможность посещать театры, художественные галереи и другие культурные мероприятия. Это не только способствует развитию интереса к искусству среди молодежи, но и помогает популяризировать культурные события, происходящие в регионе.

Ирина Калягина отметила важность активного участия учреждений культуры в реализации этого проекта. Она призвала коллег активнее включаться в организацию мероприятий, которые могут заинтересовать молодежь. Это может быть как проведение специальных акций для обладателей «Пушкинской карты», так и разработка новых программ и выставок, направленных на привлечение внимания молодежной аудитории.

Кроме того, министр отметила важность сотрудничества между учреждениями культуры и образовательными организациями для проведения культурных мероприятий, которые помогут формировать у подростков и студентов интерес к искусству и культуре. А также обратила внимание на изменения в работе федерального проекта.

«Со следующего года программа «Пушкинская карта» меняет оператора с Почта банка на ВТБ. Изменения затронут как пользователей Пушкинской карты, так и учреждения культуры, участвующие в программе. Я прошу вас взять на контроль вопрос перехода участников программы до 1 января 2026 года, чтобы продолжить работу с Пушкинской картой», - отметила Ирина Евгеньевна.

По результатам работы в 2025 году благодарственным письмом министерства культуры «За вклад в реализацию программы «Пушкинская карта» на территории Самарской области и повышение культурной грамотности и духовное развитие молодежи региона» были отмечены муниципальные учреждения культуры:

Театр драмы «Камерная сцена» г. Самара;

Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б.Дроздова г. Тольятти;

Сергиевский историко-краеведческий музей;

Культурно-досуговый центр «Юность» г. Отрадный;

Учреждения культуры городского округа Сызрань.

По окончании рабочего совещание участники посетили выставку из собрания Русского музея – картины русского художника Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге». Выставка проходит в Самарском художественном музее до 23 ноября.