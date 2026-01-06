7 января православные верующие будут отмечать Рождество Христово. По традиции в ночь накануне праздника, с 6 на 7 января, в храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения.



Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1 А). Сегодня, 6 января в 22:00, здесь начнется Праздничное Рождественское богослужение, которое возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Завтра, 7 января в 16:00, в Софийском соборе состоится Великая Рождественская вечерня.



В Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11) праздничное Рождественское богослужение начнется в 23:00, в Покровском кафедральном соборе (ул. Ленинская, 75а) в 22:00 начнется праздничное Рождественское всенощное бдение, по окончании – ночная Божественная литургия.



В Храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А) праздничные рождественские службы начнутся в 00:00.



Для удобства горожан Департамент транспорта администрации города Самары организует специальные автобусные маршруты для перевозки граждан из указанных храмов. Автобусы будут поданы к храмам в 02:00.

Фото: Самарская митрополия