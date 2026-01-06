Я нашел ошибку
Главные новости:
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии

247
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.

Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив. В рамках национального проекта «Семья» были капитально отремонтированы три объекта культуры, созданы пять модельных библиотек, а семь учреждений оснащены современным оборудованием.

Особое значение имел старт региональной программы «Культурные люди». В её рамках открылись двадцать пять новых творческих пространств, включая креативные мини-кластеры на базе домов культуры, арт-парки в малых городах, детские филармонии и новые музейные экспозиции. Было отремонтировано десять объектов культуры, закуплено семнадцать автобусов для гастролей творческих коллективов и школьных поездок по «Пушкинской карте». Значимой мерой стала адресная поддержка талантов и специалистов: учреждены стипендии для одарённой молодёжи и молодых специалистов, а также премии педагогам-наставникам.

Успешно стартовала федеральная программа «Земский работник культуры». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 год отметил значимость привлечения квалифицированных специалистов в организации культуры и напомнил, что единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей уже получили 15 специалистов региона.

Культурная жизнь региона в 2025 году была насыщена яркими событиями, среди которых — масштабные проекты к 80-летию Победы, фестивали «Наследие. Опера. Балет» и «Шостакович. Над временем», а также выставки федерального уровня. Самарская публика увидела гастроли Большого и Малого театров, выступления Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Дениса Мацуева и других звёзд мирового уровня.

В новом году продолжится реализация национальных проектов с акцентом на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сельских населённых пунктах. В рамках нацпроекта «Семья» запланирован капитальный ремонт шести значимых объектов, включая драматический театр «Колесо», Тольяттинскую филармонию, дома культуры и детские школы искусств. Будут открыты две новые модельные библиотеки, а двадцать семь учреждений, среди которых музеи, театры, детские школы искусств и учреждения среднего профессионального образования, получат современное оборудование.

Особое внимание будет уделено созданию первых в регионе многофункциональных площадок для обучения, творчества и досуга детей в возрасте от 0 до 14 лет, а также их родителей, воспитателей, учителей. Такие детские культурно-просветительские центры планируется открыть на базе Нефтегорского краеведческого музея и киноцентра «Художественный».

В 2026 году ряд организаций культуры станут пилотными площадками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель — оптимизировать рутинные процессы и высвободить ресурсы для творческой работы.

Региональная программа «Культурные люди» будет продолжена: запланирован ремонт 6 объектов культуры, 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармоний. Сохранятся меры поддержки одарённых детей, молодых специалистов и педагогов.

Одним из важнейших направлений остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей. Она включает предоставление бесплатных и льготных билетов, организацию концертов в госпиталях, а также вовлечение ветеранов в творческие и экспертные проекты.

Продолжится активная работа по популяризации «Пушкинской карты», включая содействие в перевыпуске карт и расширении предложения мероприятий для молодёжной аудитории.
Отдельное внимание уделяется развитию инклюзивных проектов для социокультурной реабилитации, а также программ «активного долголетия» для пожилых людей.

В рамках Года единства народов России, объявленного Президентом, запланирована реализация проектов к 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары. Особый акцент будет сделан на развитии федерального проекта «Культура для школьников» для приобщения детей к искусству и культурному наследию.

 

Фото:   депаратамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

