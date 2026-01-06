Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии

Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив. В рамках национального проекта «Семья» были капитально отремонтированы три объекта культуры, созданы пять модельных библиотек, а семь учреждений оснащены современным оборудованием.

Особое значение имел старт региональной программы «Культурные люди». В её рамках открылись двадцать пять новых творческих пространств, включая креативные мини-кластеры на базе домов культуры, арт-парки в малых городах, детские филармонии и новые музейные экспозиции. Было отремонтировано десять объектов культуры, закуплено семнадцать автобусов для гастролей творческих коллективов и школьных поездок по «Пушкинской карте». Значимой мерой стала адресная поддержка талантов и специалистов: учреждены стипендии для одарённой молодёжи и молодых специалистов, а также премии педагогам-наставникам.

Успешно стартовала федеральная программа «Земский работник культуры». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 год отметил значимость привлечения квалифицированных специалистов в организации культуры и напомнил, что единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей уже получили 15 специалистов региона.

Культурная жизнь региона в 2025 году была насыщена яркими событиями, среди которых — масштабные проекты к 80-летию Победы, фестивали «Наследие. Опера. Балет» и «Шостакович. Над временем», а также выставки федерального уровня. Самарская публика увидела гастроли Большого и Малого театров, выступления Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Дениса Мацуева и других звёзд мирового уровня.

В новом году продолжится реализация национальных проектов с акцентом на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сельских населённых пунктах. В рамках нацпроекта «Семья» запланирован капитальный ремонт шести значимых объектов, включая драматический театр «Колесо», Тольяттинскую филармонию, дома культуры и детские школы искусств. Будут открыты две новые модельные библиотеки, а двадцать семь учреждений, среди которых музеи, театры, детские школы искусств и учреждения среднего профессионального образования, получат современное оборудование.

Особое внимание будет уделено созданию первых в регионе многофункциональных площадок для обучения, творчества и досуга детей в возрасте от 0 до 14 лет, а также их родителей, воспитателей, учителей. Такие детские культурно-просветительские центры планируется открыть на базе Нефтегорского краеведческого музея и киноцентра «Художественный».

В 2026 году ряд организаций культуры станут пилотными площадками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель — оптимизировать рутинные процессы и высвободить ресурсы для творческой работы.

Региональная программа «Культурные люди» будет продолжена: запланирован ремонт 6 объектов культуры, 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармоний. Сохранятся меры поддержки одарённых детей, молодых специалистов и педагогов.

Одним из важнейших направлений остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей. Она включает предоставление бесплатных и льготных билетов, организацию концертов в госпиталях, а также вовлечение ветеранов в творческие и экспертные проекты.

Продолжится активная работа по популяризации «Пушкинской карты», включая содействие в перевыпуске карт и расширении предложения мероприятий для молодёжной аудитории.

Отдельное внимание уделяется развитию инклюзивных проектов для социокультурной реабилитации, а также программ «активного долголетия» для пожилых людей.

В рамках Года единства народов России, объявленного Президентом, запланирована реализация проектов к 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары. Особый акцент будет сделан на развитии федерального проекта «Культура для школьников» для приобщения детей к искусству и культурному наследию.

Фото: депаратамент информационной политики Самарской области