Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре

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8 июля (вторник) в Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» организуют бесплатные мероприятий ко Дню любви, семьи и верности.

В Сквере Эльдара Рязанова в 15.00 начнется экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.

Затем, в 16.00, пройдет мастер-класс «Маня и Ваня» (6+). Родители с детьми смогут сделать игрушку в виде бумажной куколки из детских советских журналов «Чиж» и «Мурзилка» и нарядить ее на свой вкус.

Также во вторник пройдут тематические кинопоказы. В 17.00 начнется показ фильма «Однажды двадцать лет спустя» (реж. Юрий Егоров, 1980, 12+), а в 18.30 – «Жди меня» (реж. Борис Иванов и Александр Столпер, 1943, 12+).

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.