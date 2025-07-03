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Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре

3 июля 2025 09:22
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Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре

8 июля (вторник) в Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» организуют бесплатные мероприятий ко Дню любви, семьи и верности.

В Сквере Эльдара Рязанова в 15.00 начнется экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.
Затем, в 16.00, пройдет мастер-класс «Маня и Ваня» (6+). Родители с детьми смогут сделать игрушку в виде бумажной куколки из детских советских журналов «Чиж» и «Мурзилка» и нарядить ее на свой вкус.
Также во вторник пройдут тематические кинопоказы. В 17.00 начнется показ фильма «Однажды двадцать лет спустя» (реж. Юрий Егоров, 1980, 12+), а в 18.30 – «Жди меня» (реж. Борис Иванов и Александр Столпер, 1943, 12+).
Вход на все мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В Музее-галерее «Заварка» в 14.00 состоится детская экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Юные посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
А в 16.00 начнется игра «Однокоренные» (6+) от проекта «ПроПра». В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям – узнать много нового про своих родителей и родственников.
Вход на оба мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Теги: Мероприятия

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