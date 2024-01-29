Лучшая музыка стала доступнее: в Самарской области открыто 10 виртуальных концертных залов

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Концерты действующего в Тольяттинской филармонии виртуального концертного зала за 3 года посетило более 16 тысяч горожан.

Виртуальные концертные залы (ВКЗ) позволяют предоставить равный гражданам доступ к культурным ценностям.

«Мы открыли ВКЗ, выиграв конкурс в рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году», — говорит Лидия Семенова, директор Тольяттинской государственной филармонии.

«Уже четвертый год мы сохраняем возможность бесплатного посещения трансляций концертов всеми желающими горожанами. И, кстати, если требуется провести целевые программы – для школьников или студентов колледжей, мы организуем показы в большом зале. Надеемся, что когда-нибудь будут заявки от организаций и предприятий города, весь совместный просмотр музыки – прекрасный вид интеллектуального досуга».

Выпускница Уральской государственной консерватории, лектор-музыковед и руководитель ВКЗ Тольяттинской филармонии Наталья Кошелева:

«Не всегда в нашу филармонию могут приехать исполнители мирового уровня, особенно, если это касается больших коллективов – например, академических оркестров, хоров, балетных и оперных трупп. Я по образованию дирижёр-хоровик, и понимаю, что хоровую музыку в профессиональном исполнении в городе практически не услышать, а ведь там есть ярчайшие произведения величайших композиторов. Трансляция помогает это исправить. То же – по органной музыке, органа в филармонии нет, и построить мы его вряд ли сможем. Поэтому рекомендую проект всем любителям полного филармонического спектра».

В Самарской области открыто 10 виртуальных концертных залов, их оснастили благодаря нацпроекту «Культура». Отметим, что расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов — одна из целей национального проекта «Культура», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО