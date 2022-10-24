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Культурные мероприятия в Самарской области на этой неделе

24 октября 2022 14:17
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Анонс культурных событий недели.

Анонс культурных событий недели:

- 24 октября в 18:00 кинотеатр «Художественный приглашает на вечер памяти кинодокументалиста Бориса Кожина. Самарцы снова услышат голос Бориса Александровича, увидят его на экране в новой документальной картине «Борис Кожин. Гражданин Самары».

- 24 октября в 19:00 в Самарской филармонии состоится концерт международного фестиваля органной музыки «Королевские аудиенции» - «Три века с гитарой и органом».

- 25 октября в 11:00 в областной детской библиотеке пройдет межрегиональный круглый стол, посвященный краеведческой работе в библиотеках «Земля, что дарит вдохновенье»: краеведческие проекты библиотек».

- 25 октября в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на бесплатную трансляцию концерта Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н.С.Надеждиной.

- 25 октября в 18:00 Виртуальный концертный зал Сызрани приглашает на «Романтические концерты» - бесплатную видеотрансляцию из Московской филармонии.

- 26 октября в 18:30 областная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион». «Фауст в музыкальном творчестве Альфреда Шнитке: конец европейской цивилизации». Лектор - Фаритов Вячеслав Тависович, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.
Вход – свободный.

- С 26 по 28 ноября в СамаАрт покажут спектакль «Отцы и дети» по И.Тургеньеву. Сцены из романа в двух действиях. Постановка - рассказ о жизни людей разных поколений, жизни, где главенствует любовь. А вокруг – деревянная Русь, утопающая в сене. Билеты доступны по Пушкинской карте.

- 27 октября в 11:00 в галерее «Новое пространство» стартует Региональный форум волонтеров культуры «Регион 63: территория культурного добровольчества». Участники познакомятся с лучшими современными молодежными практиками и перспективами развития добровольчества, получат навыки по организации волонтерской работы для учреждений культуры.

- 27 октября в 12:00 областная научная библиотека приглашает на лекцию «Теория решения изобретательских задач». ТРИЗ — область знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач. Спикер: Шарипов Рашид Хамзович, руководитель ООО «ТРИЗ-Самара», автор самарской версии ТРИЗ-педагогики, автор образовательной программы «Бакалибрики».

- 27 октября в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится лекция «Каменный век на территории Самарского края: от открытий археологов к историческому знанию». Спикер: Аркадий Иванович Королев – кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета СГСПУ.

- 27 октября 15:00 в художественной галерее «Наследие» г. Сызрань состоится открытие
выставки «Краски времени», посвященной 55-летию Детской художественной
школы и 110-летию ее создателя И.П. Тимошенко. Выставка продлится до 27 ноября.

- 27 октября в 18:00 Самарский художественный музей приглашает на открытие выставки «Александр Тышлер. Живопись, графика и работы для театра из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». Признанный классик отечественной сценографии, Тышлер предстанет перед самарским зрителем и как живописец- станковист, и как автор графических серий, и как мечтатель, и как фантаст, и как творец особой реальности.

- 27 октября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу «Флория Тоска» Джакомо Пуччини, в которую новые солисты вводятся на мужские партии: баритон Максим Сударев, лауреат международного конкурса (в партии Барона Скарпиа) и тенор Максим Зырянов (артист дебютирует на самарской сцене в партии Марио Каварадосси). Эта великая история любви и предательства, обрамленная прекрасной музыкой итальянского композитора, вот уже более века не перестает трогать сердца людей.

- 28 октября в 14:00 в Самарской зоопарке состоится осенний бал-маскарад для детей. В программе: конкурс на лучший маскарадный костюм героев русских сказок, викторины о сказочных животных, конкурсы и фотосессия с ручными животными - черепахой, змеями, петушком, бородатой агамой и героями сказок.

- 28 октября в 16:00 Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на день анимации - тематическую программу об истории анимации в России с просмотром мультфильмов и комментариями лектора, а также увлекательной викториной.

- 28 октября в 18:00 в Историческом парке пройдет показ фильма «Курочка Ряба» в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера».

- 28 октября в 18:00 Самарский театр кукол приглашает на спектакль для взрослых «Ночь перед Рождеством» по одному из самых известных произведений Николая Васильевича Гоголя. Знаменитая Диканька предстанет в нем вычурной и разноцветной, будто по ее улочкам и дворам прокатился отзвук яркого бразильского карнавала. Билеты доступны по Пушкинской карте.

- 28 октября в 19:00 и 29 октября в 15:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького премьера – спектакль «Катапульта» белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Читка пьесы прошла в рамках лаборатории молодой режиссуры в июне 2022 года.

- 28 октября в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт одного из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов Вадима Эйленкрига и его группы Eilenkrig Crew.

- 29 октября в СамАрт стартует парафестиваль «Театр-территория равных возможностей».
Его участниками станут инклюзивные театральные коллективы из Самарской области и других регионов России. Основными площадками фестиваля станут Молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль» и «Самарский театр юного зрителя «СамАрт».

- 29 октября в 11.00 музей Алабина приглашает детей 4-6 лет на занятие «Глиняные игрушки» образовательной программы «Музей для малышей». Ребята узнают об использовании глины в традиционной культуре, способах изготовления посуды и игрушек из нее, познакомятся с техниками росписи.

- 29 октября в 11:00 в музее Алабина начнется занятие образовательной программы «Ступеньки истории. Природа в истории». Оно познакомит посетителей младшего школьного возраста с
природным окружением Самары. Участники поговорят об уникальных географических особенностях, уточнят расположение русла Волги и местонахождение месторождений полезных ископаемых, выберут удобное место для строительства поселений и городов.

- 29 октября в 17:00 в музее Алабина на выставке «Вселенная сказок» пройдет спектакль для детей «Жигулевские сказки».

- 29 октября в 16:00 в музее Модерна состоится концерт. Романсы Рихарда Штрауса исполнят: солистка САТОБ Софья Цимбал (сопрано), концертмейстер САТОБ Юлия Громаковская (фортепиано).

- 29 октября в 18:00 в Историческом парке пройдет показ фильма «Ближний круг» в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера».

- 30 октября в 11:00 научная библиотека приглашает принять участие во Всероссийской акции «Географический диктант». Чтобы принять участие в диктанте на площадке областной библиотеки, необходимо зарегистрироваться по электронной почте reshetova@libsmr.ru, ил по телефону 335-66-35.
В 12:00 к акции присоединится Исторический парк «Россия - моя история».

- 30 октября в 15:00 гости Самарской областной детской библиотеки вместе с приглашенными специалистами Центра Детского Творчества «Мастер Плюс» изготовят полезный сувенир - настольный календарь, при раскрытии которого будет видно изображение карты Самарской области в виде сердца.

- 30 октября в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает слушателей на концерт «Река талантов». Исполнители - участники проекта Санкт-Петербургского Дома музыки Даниил Прокофьев (виолончель), Иван Копейчик (флейта) и Симфонический оркестр филармонии, главный дирижер – Игорь Мокеров.

- 30 октября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперетту «Москва-Черемушки». Впервые была показана в сентябре, в рамках международного фестиваля «Шостакович. XX век». Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-х–60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому «великому переселению».

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