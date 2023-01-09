Культурные мероприятия в регионе на этой недели

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Анонс культурных событий недели:

9 января в Самарской областной библиотеке для слепых откроется книжная выставка «Русский характер» к 140-летию со дня рождения А.Н. Толстого.

9 января в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Рождественский концерт Самарской Епархии.

10 января в Самарской областной детской библиотеке стартует интерактивная книжная выставка, приуроченная к 140-летию со дня рождения писателя А. Н. Толстого «Буратино открывает тайны» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. В 17:00 детская библиотека приглашает детей в возрасте от 9 до 14 лет на занятие «АРТ студия. Читаем и иллюстрируем зимние сказки»: практические советы для начинающих художников от художника-иллюстратора.

11 января в 17:00 Самарская областная детская библиотека приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет в краеведческую театральную студию «Школа юного экскурсовода»

11 января в 18.00 «Центр музыкального искусства и культуры» приглашает в Драматический театр им. А.Н. Толстого г. Сызрань на концертную программу духовой музыки «Кодекс РОКА». Мероприятие доступно по Пушкинской карте.

11 января в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Лекция философской школы «Симпозион» - «Этика и рынок в ситуации коррекции ценностей». Лектор – Светлана Владимировна Соловьева, доктор философских наук, заведующая кафедрой философии и истории науки Самарского государственного университета путей сообщения.

12 января в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация проекта «Удивительная Русь» — серии книг и плакатов, которые визуализируют оформление и тематику книг. Автор серии — Жанна Викторовна Андриевская, публицист, кандидат наук, доцент, автор популярного блога о русской культуре, истории и этнографии, — простым и понятным взрослым и детям языком рассказывает о мифах, сказках, традициях и обычаях Руси.

12 января в 19:00 в Музее Модерна пройдет лекция Сергея Баландина «Юноша, вызывающий восхищение женщин» Ходлера: разговор о прекрасном поле в рамках выставки «Тёмный модерн».

12 января в 19:00 в музее книги Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует «Умный четверг» - лекция Шаронина Д.А. «Дело метрополитен-виккерс» в свете проблем индустриализации и электрификации СССР в 20-30 –е г. XX в».

13 января в 10.00 Краеведческий музей г. Сызрань приглашает на «День открытых Дверей». В этот день посетить бесплатно экспозиции выставки смогут ребята до 16 лет.

13 января в 14:00 в День Самарской губернии состоится Церемония подведения итогов юбилейной XV областной акции "Народное признание" в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. В голосовании приняло участие более 770 тысяч жителей Самарской области. На итоговом заседании общественный совет акции определил 18 лауреатов - по три лауреата в каждой номинации "Признание и Уважение", "Память и Слава", "Наследники Победителей", "Единство и Успех", "Мы Вместе", "Герои нашего времени" – тех, кто по итогам народного голосования набрал наибольшее количество голосов.

13 января в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытие комплексной выставки изданий «Писатель и время: проза и драматургия А.Н. Толстого» к 140-летию со дня рождения писателя.

13 января с 12:00 до 14:00 в Самарской областной библиотеки для молодежи пройдет цикл мероприятий ко Дню Самарской Губернии «Искусство любить свой край». В программе лекции и художественная выставка.

13 января в Самарской областной детской библиотеке стартует Неделя краеведения, приуроченная ко Дню Самарской губернии для детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет «Самарские истории – 2023». В её рамках 13 января с 15:00 пройдут квест, краеведческая игра и викторина.

13 января в 19:00 Самарская филармония приглашает на концерт-посвящение Фрэнку Синатре вокалиста Дмитрия Носкова с симфоническим оркестром Самарской филармонии.

13 января в 19:00 на сцене Тольяттинской филармонии программа «Брызги шампанского» - лирический тенор Сергей Петрищев и Русский оркестр Тольяттинской филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина исполнят танго, музыку советской эстрады и кино.

14 января в 11:00 Музей Алабина приглашает на мероприятие из цикла «Добрые события», посвященного самым ярким творениям человеческого гения в истории мировой культуры. В краеведческом блоке на экспозиции музея поговорим о жизни и творчестве Константина Головкина. Участники также попробуют свои силы в создании памятных сувениров в разных областях искусства на тематических мастер-классах.

14 января в 14.00 Центр музыкального искусства и культуры приглашает в Камерный зал Центральной библиотеки им.Е.И.Аркадьева в Сызрани, где покажут музыкальную рождественскую сказку Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». Мероприятие доступно по Пушкинской карте.

14 января в 16:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди».

14 января в 18:00 на сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького - романтическая комедия "Корсиканка". Билеты доступны по Пушкинской карте.

15 января в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдут крещенские посиделки для детей и подростков от 10 до 14 лет «У зимы в Святки свои порядки».

15 января в 15:00 в камерном зале Тольяттинской государственной филармонии прозвучит оригинальная программа "Блюз на Святки", подготовленная специалистом по фольклору, выпускницей Ленинградского института культуры Ириной Ивановной Миронцевой, экологом и джазовым музыкантом Владиславом Радьковым совместно с энтузиастами фольклорного дела и джазовыми музыкантами Тольятти. Музыканты своим выступлением покажут, как связаны русский фольклор и американский блюз, а также что общего в рождественских песнопениях разных народов.

15 января в 16:00 Самарский театр оперы и балета приглашает на премьеру – балет «Снежная королева».

15 января в 16:00 Музей Модерна приглашает на концерт, где музыку Рахманинова, Прокофьева, Мясковского и не только исполнят Александр Листратов (виолончель) и Алексей Шевченко (фортепиано).

15 января в 18:30 на сцене Самарской филармонии первая скрипка знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист РФ Алексей Лундин и концертмейстер группы альтов этого прославленного камерного коллектива Василий Данилец выступят в третьем концерте Абонемента №19 в сопровождении Камерного оркестра Самарской филармонии «Volga Philharmonic».

Фото: минкульт СО