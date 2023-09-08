Концерт «Онегин» фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» прозвучит на двух площадках губернии

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Концерт «Онегин» в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» прозвучит на двух площадках Самарской области. Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров – таков он, пушкинский «Евгений Онегин».

В Тольятти концерт состоится на площадке ДК «Тольятти» 10 сентября в 19:00, а 11 сентября в 19:00 насладиться выступлением смогут слушатели Самарской филармонии.

В новой версии задействованы интереснейшие актеры и музыканты: Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова, Сергей Шнырев. Музыку написал Алексей Айги, который выйдет на сцену вместе со своим ансамблем «4:33». Специально для проекта снят киноряд.

Авторы постарались максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив ее знаменитыми комментариями к роману – острыми, парадоксальными, современными. На сцене всего четыре персонажа. Иногда герои интерпретируют сюжет, иногда, по ходу действия, дают комментарии. И тут, казалось бы, прописные истины пушкинского романа, вбитые в голову еще со школы, перестают быть таковыми. Текст начинает жить своей жизнью. А актеры вступают в непринужденную и актуальную игру с «каноническим» и «неприкасаемым» ТЕКСТОМ.

Представить без музыки Алексея Айги этого «Онегина» невозможно. Музыка – отдельный, особенный герой этой истории. Она не является фоном или атмосферой, она – сама эта история, ее двигатель, ее энергия. Создав собственную музыкальную партитуру «Онегина», композитор Алексей Айги вступает, таким образом, в напряженный диалог с великими интерпретациями прошлого.

Исполнители:

Сергей Чонишвили

Даниил Страхов

Сергей Шнырёв

Алиса Гребенщикова

Ансамбль «4:33» Алексея Айги

Антон Якушев, скрипка

Композитор – Алексей Айги

Режиссер-постановщик – Наталья Семенова

Фото: минкульт СО