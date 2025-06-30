Концерт коллектива LOVALOVA пройдет в Самаре в Сквере Рязанова

129

6 июля (воскресенье) в 19.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт проекта LOVALOVA (0+).

Поэтико-музыкальную программу OTTEPEL’ представят актрисы Самарского театра драмы Ольга Жукова и Анастасия Ермилина, актриса Санкт-Петербургского Большого театра кукол Джамиля Билялова и самарская баянистка Татьяны Лизуновой. Концерт будет посвящен музыке и культуре 1960-х. Коллектив исполнит стихи и песни Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского, Вероники Тушновой и Андрея Вознесенского.

«Поэзия оттепели – это нежное откровение чувств и обнажение души. Элегантное сочетание поэзии и музыки погрузит слушателей в атмосферу любви и свободы!» – говорят участницы проекта LOVALOVA.