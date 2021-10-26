Конкурс молодой режиссуры РУПОР63: объявлен прием заявок на участие

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II Всероссийский конкурс молодой режиссуры «Резиденция управления проектами оригинальной режиссуры «РУПОР63» в Самарской области объявляет прием заявок на участие с 11 октября по 10 ноября 2021 года.

Студентов старших курсов и выпускников режиссерских факультетов театральных ВУЗов приглашают принять участие в II Всероссийском конкурсе молодой режиссуры «РУПОР63» для реализации смелых идей и создания театральных проектов и спектаклей в городе Самара. Участники Конкурса получают возможность реализовать свою творческую идею с нуля и реализовать свой театральный проект или спектакль, на условиях конкурсного отбора. Подробные условия участия указаны в Положении о Конкурсе.

II Всероссийский конкурс молодой режиссуры «РУПОР63» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области, Самарского государственного института культуры, Самарского фонда развития культуры и креативных индустрий.

Это может быть театральный проект или спектакль малой формы для молодежной аудитории (16+).

Подробнее здесь, сообщает пресс-служба минкульта СО.