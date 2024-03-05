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Коллектив Музея Эльдара Рязанова в Самаре подготовил специальную серию мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню

5 марта 2024 13:35
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Коллектив Музея Эльдара Рязанова в Самаре подготовил специальную серию мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню

 

Лекция Ирины Янцен «Празднование 8 марта в советской и современной России: эволюция смысла» (12+).
Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
7 марта, 18.00

7 марта (четверг) в 18.00 старший научный сотрудник музея Ирина Янцен прочитает лекцию «Празднование 8 марта в советской и современной России: эволюция смысла» (12+). Это возможность узнать об истории трансформирмации Международного женского дня: как он появился в России и как менялся его идеологический смысл, в какой период он стал официальным праздником и нерабочим днем.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cv29C3

Лекция Татьяны Пульной «Всё, чтобы свести кавалера с ума…» (12+)
Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
9 марта, 16.30

9 марта (суббота) в 16.30 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Всё, чтобы свести кавалера с ума» (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Пульная, которая расскажет об общественной деятельности и домашних занятиях жительниц Самары до 1917 года, а также об их «секретах красоты» на примере объявлений и статей из дореволюционных женских журналов. Посетители узнают, где в Самаре можно было купить духи и крем от веснушек или загара, и какие уходовые процедуры могли сделать местные дамы более 100 лет назад.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cv29Vz

Теги: Мероприятия

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