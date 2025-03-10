Киношкола «Больше, чем кино» Музея Рязанова. Занятия 3 и 4

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Музей Эльдара Рязанова продолжает киношколу «Больше, чем кино» (16+). Куратор программы и ведущий встреч – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

15 марта (суббота) в 17.00 пройдет третья встреча проекта с темой «Альфред Хичкок: игра на нервах» (16+).

Что хочет увидеть зритель, когда идет в кинозал? Отвечая на этот вопрос, многие режиссеры пытаются угодить желаниям аудитории. Но что, если зритель сам не знает, чего он хочет? Тогда задача режиссера – разгадать загадку его желания. Именно этим занимался Альфред Хичкок. В своих фильмах он исследовал парадоксальную природу человеческих страстей и делал это так, что страх и напряжение неожиданно оказывались самыми желанными аффектами.

Чему зритель учится в тот момент, когда смотрит фильмы, играющие на его нервах? Насколько опасна тяга к остросюжетному кино? Этично ли сопереживать отрицательным персонажам? На третьем занятии киношколы участники будут искать ответы на эти вопросы через фильмы Хичкока, которые ставят перед зрителем самые сложные моральные задачи.

Четвертое занятие пройдет 29 марта (суббота) в 17.00. Тема – «Эрнст Любич: изнанка смеха» (16+).

Если Чарли Чаплин показал, как смех связан с гуманизмом и как он делает человека человечнее, то Эрнст Любич пошел в другом направлении и обратился к обратной стороне смешного. Исследуя пограничные формы комического, Любич создал кинематограф, в котором смех выступал реакцией на серьезные этические вызовы. Он показал, что смех может быть сопряжен с моральной работой.

Как сделать комедию не просто умной, но и ставящей зрителя в тупик? Есть ли границы у смешного и каковы пределы дозволенного в жанре комедии? Каков у смеха воспитательный потенциал? Четвертая встреча киношколы посвящена фильмам Любича, в которых были выставлены на обозрение те проблемы современного общества, на которые принято закрывать глаза.

Стоимость одного занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Есть возможность приобрести абонементы на 5 занятий – 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

Количество участников проекта ограничено. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея.