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Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
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Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия

13 июля 2022 12:55
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Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
Каждую субботу в 17.00 в сквере Аксаковых (Фрунзе/Красноармейская) будет проходить бесплатная костюмированная театрализованная экскурсия.
 
Семья Аксаковых тесно связана с Самарским краем. На месте нынешнего сквера находился дом почетного гражданина Самары, немало сделавшего для развития губернии, губернатора Григория Сергеевича Аксакова, сына писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.
 
Природные красоты Самарского края вдохновили писателя на написание многих произведений. А всем известную сказку «Аленький цветочек» писатель, как известно, посвятил своей внучке Оленьке.
Произведения С.Т. Аксакова направлены на вечные ценности нашей жизни: семья, воспитание детей, отношение к пожилым, роль мужчины и женщины в семье и обществе, становление человека, история нашей родины. Эти понятия как никогда актуальны в наше время.
Организаторы хотят пробудить интерес к истории родного края, возродить внимание молодёжи и детей к своим корням, к чтению отечественной литературы, в том числе развить свой творческий потенциал.
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Теги: Мероприятия

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