Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе

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Анонс культурных событий недели.

- 7 марта в 12:00 Дом–музей В.И. Ленина приглашает на презентацию экспозиции авторских работ Надежды Русяевой «Пробуждение». Выставка посвящена Международному женскому дню.

- С 7 по 12 марта в Историческом парке «Россия – моя История» в рамках выставки «Путешествие в бронзовый век» пройдут экскурсии «Наследие под ногами» и мастер-классы «Силуэты прошлого», «Не боги горшки обжигают».

- 7-12 марта в Самарской областной библиотеке для молодежи проходит выставка советских открыток «С любовью к единственным», приуроченная к празднику 8 Марта. Посетители увидят уникальную подборку поздравительных почтовых карточек из фонда библиотеки и частных коллекций. Выставка проходит в фойе библиотеки. Вход свободный.

- 7 марта в 17:30 Самарский театр кукол приглашает на занятия в детской театральной студии «ЛаСТиК» («Лаборатория Самарского театра кукол». Руководитель студии, актриса театра Ольга Гуреева.

- 7 марта в 19:00 на сцене Самарской филармонии лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Агата Вавилова (меццо - сопрано) и звезда международных конкурсов Сергей Дудинский (тенор) вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова поздравят любимых слушателей с весенним праздником.

- 8 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - оперетта «Сильва» Имре Кальмана – «театр о театре», рассказ о судьбе артистки варьете Сильвы Вареску.

- 9 марта в 15:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится лекторий "Портрет женщины в русской живописи". Лекция пройдет в пространстве инклюзивной выставки "Портрет женщины", где представлены работы читателей библиотеки - молодых художников, в том числе участников Инклюзивной творческой лаборатории. Посетителям лектория - осмотр выставки в подарок! Вход свободный.

- 9 марта в 19:00 в музее им.Алабина стартует встреча «О чем молчит ваш дом». Историки и исследователи расскажут о том, как искать документы о доме с помощь электронных баз данных и архивов. Спикеры - Кира Фролова, Игорь Махтев – об истории поисков родственников архитектора Зеленко (музей Модерна).

- 9 марта в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки «Отраженный свет» самарского художника Дмитрия Чернова. Автор представит 25 живописных работ, написанных маслом.

- 10 марта в 13:00 в Историческом парке «Россия – моя История» состоится открытие выставки «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. К 100-летию начала богоборческих гонений в России».

- 10 марта в 15:00 в модельной библиотеке-филиале №18 им. М. Б. Корниенко г.Сызрань состоится игра «Литературная мафия» по произведениям Н.В. Гоголя. Билеты доступны по Пушкинской карте.

- 10 марта в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на торжественное закрытие выставки Владимира Кожанова. Все желающие могут посетить концерт духовной музыки православного хора "Aeternitas". Вход свободный.

- 10 марта в 18:00 Самарская филармония приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Комета дивной красоты», посвященный необычной судьбе знаменитой русской певицы Евлалии Кадминой, из цикла «Встречи у Белого рояля». На сцене - солисты филармонии, артисты литературно-музыкального театра ОЛИМП.

- 10 марта в 18:00 Самарская областная библиотека для молодежи приглашает на встречу Художественной мастерской. Делаем скетчи в хорошей компании! Художественная мастерская - это то место, где можно уйти от повседневных забот и погрузиться в творческий процесс. Главная цель сообщества - объединение творческих людей для обмена опытом и знаниями, с возможностью подготовки проектов, в том числе - городских масштабов.

- 10 марта в 18:30 в галерее «Новое пространство» сосоится концерт вокальной музыки «Весна идёт!». Исполнитель Лейла Назаретова, аккомпаниатор Ольга Ерофеева. Вход – свободный.

- 10 марта в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на балет-поэму «Бахчисарайский фонтан» – обладателя премии «Золотая Маска» за лучшие костюмы.

- 11 марта в 10:30 и 13:00 в Самарском театре кукол покажут спектакль «Буратино, или Тайна волшебной двери». После спектаклей состоится мастер-класс по росписи фигурок от художника-бутафора театра Екатерины Мухиной.

- 11 марта в 11:00 в музее им.Алабина стартуют «Добрые события. День кошек». В ходе встречи расскажут о кошках в разных странах, о кошках для общества и обществе для кошек. Также посетителей ждет мини-выставка Лоры Городецкой и мастер-класс по росписи гипсовых фигурок кошек. Закончится мероприятие чаепитием.

- 11 марта в 12:00 в Историческом парке отметят Международный женский день. К празднику приготовили тематическую программу:

12:00 Детский мастер-класс «Аленький цветочек» (6+)

13:00 Сборная экскурсия «Жизнь женщины: от княгини до императрицы»

15:00 Концертная программа, выступление танцевального коллектива «Армида» и мастер-класс по историческим бальным танцам. Вход свободный.

- 11 марта Дом–музей В.И. Ленина в г. Самаре приглашает на открытие выставки «Простые истины в стихах», посвящённой 110-летнего юбилея С.В. Михалкова.

- 11 марта в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - балет-поэма «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, обладатель премии «Золотая Маска» за лучшие костюмы.

- 11 марта в 16:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «Ступени мастерства». Исполнители: юные солисты и Русский оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Василия Кормишина.

- 11 марта в 18:00 на сцене Самарского академического театра драмы им.М.Горького премьера – спектакль «Катапульта».

- 11 марта в 18:00 на сцене Тольяттинской филармонии пройдет концерт «Музыка космоса», исполнители: Струнный квартет филармонии и мастера художественного слова.

- 11 марта в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт «Тропы жизни». Программа вечера посвящена творчеству нашего земляка поэта Бориса Сиротина. В программе концерта прозвучит поэзия и романсы на стихи.

- 12 марта в 10:30 в Самарской филармонии состоится концерт «С симфонией от рассвета до заката», где ребята научатся слушать, понимать и видеть симфоническую музыку. Помогут им в этом Симфонический оркестр под управлением маэстро Георгия Клементьева, музыковед Ирина Цыганова и видеоряд из мультфильма Уолта Диснея «Фантазия».

- 12 марта в 12:00 в Тольяттинской филармонии покажут музыкальную сказку Е. Подгайца «Маленький принц», исполнители: Симфонический оркестр филармонии, дирижер – Любовь Носова (Санкт-Петербург), текст читает Дарья Воинова.

- 12 марта в 10:30 в Самарской филармонии пройдет концерт «Истории о том, как дальние дороги превращаются в музыку». Мощь симфонического оркестра под управлением маэстро Георгия Клементьева и увлекательные рассказы о путешествиях музыковеда Ирины Цыгановой ждут ребят. Программа концерта сопровождается видеорядом.

- 12 марта в 15:00 в музее им.Алабина экскурсия «Влюбляем в музей». Директор музея Андрей Кочетков проведет экскурсию по наиболее значимым, любимым, и ценным для него экспонатам музея Алабина.

- 12 марта в 17:00 в Тольяттинской филармонии Концерт Джаз-оркестра «Все это JAZZ».

Фото: департамент информационной политики СО