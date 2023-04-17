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Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
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К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»

17 апреля 2023 16:18
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Сейчас в «Заварке» проходит выставка «Самарские наличники». В выходные в «Заварке» запланированы мастер-классы.

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия. В этот день ежегодно проводятся конференции и другие мероприятия, посвященные сохранению, защите и популяризации культурного наследия.

В этом году к празднованию Дня всемирного наследия присоединяется музей-галерея «Заварка». Программа мероприятий рассчитана на всю неделю с 18 по 23 апреля.

18 апреля (вторник) в 17:00 пройдет показ фильма (12+) о Всемирном наследии и самарских объектах культурного наследия, а в 18:00 – лекция (12+) о Международном дне памятников и исторических мест, объектах ЮНЕСКО и сохранении регионального наследия. Ее проведет Иван Стафеев, временно исполняющий обязанности руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Неделя празднования Дня культурного наследия совпадает с пасхальной. 21 апреля (пятница) в 20:00 состоится пасхальный концерт (6+) камерного хора Solaris.

В выходные в «Заварке» запланированы мастер-классы в рамках празднования Дня всемирного наследия. Изготовить из мозаики объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост» можно будет 22 апреля (суббота) в 16:00 и 23 апреля (воскресенье) в 13:00. Мастер-классы (6+) проведет художник по стеклу и мозаичист Алена Медведева.

Сейчас в «Заварке» проходит выставка «Самарские наличники». На этой неделе в Самару приедет российский эксперт, основатель Виртуального музея наличников Иван Хафизов. Он прочитает в «Заварке» 2 лекции: 19 апреля (среда) в 19:00 расскажет об истории деревянного наличника и 20 апреля (четверг) в 16:00 – о национальных традициях резьбы (обе 12+).

 Кроме того, каждые выходные по выставке проводятся экскурсии. На этой неделе детские экскурсии (6+) пройдут 22 апреля (суббота) в 12:00 и 15:00, а экскурсии для более взрослой публики (12+) – 23 апреля (воскресенье) 13:30 и 15:00.

Вход на все мероприятия свободный, но требуется обязательная предварительная запись. Подробности о мероприятиях и ссылки на регистрацию можно найти в группе «Заварки» ВКонтакте https://vk.com/zavarkagallery

18 апреля (вторник) музей-галерея «Заварка» работает с 16:00 до 20:00, а 21 апреля (пятница) – с 16:00 до 21:30. В остальные дни – по расписанию.

Проект реализуется при поддержке администрации городского округа Самара.

 

Фото:   пресс-служба музея-галереи «Заварка»

 

 

 

Теги: Мероприятия Самара

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