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Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
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К ежегодной акции «Ночь искусств» присоединятся учреждения культуры Самарской области

3 ноября 2021 12:46
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К ежегодной акции «Ночь искусств» присоединятся учреждения культуры Самарской области

«Дорогие друзья, приглашаю всех 4 ноября на «Ночь искусств» в режиме онлайн. Сейчас, когда учреждения культуры из-за ситуации с пандемией закрыты, мы с вами по-прежнему можем встречаться в виртуальном пространстве. Театры, музеи и библиотеки подготовили много познавательных лекций, мастер-классов, встреч с интересными людьми, ярких выступлений. Приглашаю разделить с нами этот замечательный праздник. Я надеюсь, что и семьи с детьми, и молодые люди, и люди старшего поколения найдут для себя много интересного на виртуальных площадках культуры Самарской области», - обратилась к жителям губернии Татьяна Павловна Мрдуляш, министр культуры Самарской области. 


Программа онлайн – мероприятий ежегодной акции «Ночь искусств»  

13:00 – в группе Самарской филармонии ВКонтакте состоится трансляция концерта Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Народного артиста РФ Михаила Щербакова. В программе: П. Чайковский. Симфония №1.


14:00 – в группе СОУНБ стартует лекционный день. Откроет его мастер-класс «Винил в цифре как инструмент работы преподавателя литературы, музыки и истории», лектор - заведующая отделом искусств СОУНБ Ирина Загорулько 
17:00 – старт виртуальной аудиовыставки «Искусство слова Ираклия Андроникова, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Семена Воскресенского в устных рассказах Корнея Чуковского» в рамках аудиоцикла «Размышления об искусстве».
19:00 – Аrt-лекция «Маленькие миры большого художника: Часть I: Василий Кандинский: Истоки». Спикер – Анастасия Незванова, филолог, библиотекарь отдела искусств СОУНБ
21:00 – Аrt-лекция «Маленькие миры большого художника: Часть II: Глубины абстракции».


    «Ночь искусств» 2021 в Самарской областной библиотеке для слепых в этом году будет посвящена искусству и культуре народов России и также пройдет в онлайн формате. 

Во время экскурсии зрители посетят самарский музей-мастерскую народного искусства. Экскурсию проведёт краевед Олег Баулин, он ответит на вопросы - в Самарской области проживает 157 национальностей: много это или мало? Когда сформировался этнический состав Самарской области? Какие есть сходства и различия в народных календарных обрядах славянских и тюркских народов? Как отразилось народное художественное творчество в традиционных костюмах народов Поволжья? 

В беседе примут участие этнограф, кандидат исторических наук Тамара Ивановна Ведерникова и мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, заведующий музеем-мастерской Ирина Владимировна Филатова. 

Экскурсия будет проходить в социальной сети ВКонтакте и на стриминговом канале Культура РФ, старт в 15:00.

На официальном аккаунте областной детской библиотеки в соцсети ВКонтакте  будет опубликована подборка выпусков специального видеопроекта библиотеки (youyube-канал "Ёж-ТВ") «Чудесных сказок хоровод». Каждый выпуск проекта посвящен культуре и сказкам того или иного народа, населяющего Поволжье.    

Сначала он погружает в культурную атмосферу той или иной национальности, затем в первой части носители национального языка читают сказки своего народа на родном языке, затем на русском. В выпусках можно услышать народные сказки на русском, татарском, мордовском, чувашском, грузинском, казахском, башкирском, армянском, немецком, иврите и других языках.

С 18:00 до 22:30 Самарская библиотека для молодежи приглашает молодых людей в возрасте от 16 лет принять онлайн-участие в онлайн-программе, которая состоит из лекционного материала для просвещения молодежи, подкастов и практических видео-уроков по рисованию для приобщения к культурным традициям. Тема акции в 2021 году: старинные русские традиции и культура других народов, которые живут на территории нашей страны.

Музей Алабина проведет онлайн-мероприятия - экскурсии, мастер-классы, лекции - на основе действующих выставок и основной экспозиции. В программе:

Археологические коллекции музея в свете изобразительного искусства, сюжет с ученым секретарем музея, сотрудником отдела археологии, к.и.н. Дмитрием Алексеевичем Сташенковым.

Этносы Самарской области и этнографические коллекции музея - спикер: сотрудник отдела этнографии Ирина Назарова.

Новые поступления в коллекции музея и мастер-класс по изготовлению обереговой куклы-крупенички. Спикер - сотрудник отдела этнографии Анна Олищук. Старт в 18.00 на странице музея ВКонтакте.
 

В 18:00 Самарский театр кукол на своей Youtube-площадке начнет онлайн-трансляцию спектакля «Малыш и Карлсон» (6+). Кто самый обаятельный, самый красивый, самый умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Конечно же, Карлсон – забавный человечек с моторчиком на спине! Его знают и любят дети всего мира за непоседливый нрав, неуемную фантазию и желание пошалить. Но больше всех, пожалуй, Карлсона любит Малыш, ведь вместе им никогда не бывает скучно. Спектакль не оставит равнодушными ни малышей, ни их родителей!

Театр «СамАрт» в 18:00 запустит трансляцию встречи с актерами STRAHL- одного из самых значимых театров для подростковой аудитории в Берлине и Бранденбурге. Встреча, прошедшая в новом пространстве театра "СамАрт" будет транслироваться на канале  https://www.youtube.com/user/samart1930. В рамках гастролей Берлинский театр  «Strahl» привез в Самару свой знаменитый спектакль «Класс класс» о школьниках и для них. «Класс класс» — это модная и дерзкая постановка в жанре театра масок, где не произносится ни одного слова, зато используется театральный язык, понятный подростку любой культурной среды. Уникальное музыкальное сопровождение - музыку, биты, ритмы прямо на глазах зрителей создает Мандо (Mando), чемпион Европы по битбоксу.

    Самарский академический театр оперы и балета присоединится к акции трансляцией видеоконцерта "Магия русского романса".
    Самарский областной художественный музей с 19:00 приглашает онлайн-гостей. Вот некоторые из событий, которые можно будет посетить, не покидая дома:
- кураторский показ выставки «Самарские мистерии» Валентина Пурыгина;
- необычные фотовыставки: «Магия балета» Антона Сенько и «По пурыгинским местам: вчера и сегодня» - уникальный совместный фотопроект Светланы Шатуновой и Дарьи Григоревской;
- незабываемые музыкальные впечатления от группы «Vibes dive».

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